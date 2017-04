"Xaviers Wunschkonzert Live" am 21. April: Aus diesen 25 Songs können Zuschauer ihren persönlichen Musikwunsch wählen und gewinnen

Hitliste "Xaviers Wunschkonzert Live" Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/33221 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Sky Deutschland" Bild-Infos Download

- Bei Xavier Naidoo zu Gast sind Cassandra Steen, Jürgen Drews, Max Mutzke und Henning Wehland - Aus 25 Songs können sich die Zuschauer ihren Musikwunsch erfüllen lassen - Der Zuschauer, der ausgewählt wird und dessen Wunschtitel am besten ankommt, hat die Chance ein Wohnzimmerkonzert mit einem der Stars zu gewinnen - Zweite Show am 21. April um 20.15 Uhr live und exklusiv auf Sky 1 und Sky Go sowie auf Abruf ab 22. April über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket

17. April 2017 - Xavier Naidoo präsentiert am Freitag, 21. April 2017 um 20.15 Uhr exklusiv auf Sky 1 die zweite Show der Reihe "Xaviers Wunschkonzert Live" aus seiner Heimatstadt Mannheim. Mit dabei sind dieses Mal Soulsängerin Cassandra Steen, der Schlagerkönig Jürgen Drews, Popmusiker Max Mutzke und Singer/Songwriter Henning Wehland. Die Künstler müssen sich den Songwünschen der Sky Zuschauer stellen und diese ohne Netz und doppelten Boden, nur in Begleitung einer Band live performen.

Folgende Songs stehen am Freitag in "Xaviers Wunschkonzert Live" zur Auswahl:

1. Bonnie & Clyde (im Original von Sarah Connor & Henning Wehland)

2. Can't Wait Until Tonight (im Original von Max Mutzke)

3. Creep (im Original von Radiohead)

4. Ein Bett im Kornfeld (im Original von Jürgen Drews, dt. Version)

5. Give It Away (im Original von Red Hot Chili Peppers)

6. Guten Morgen (im Original von Söhne Mannheims)

7. Halte durch (im Original von Xavier Naidoo)

8. Ich bau dir ein Schloss (im Original von Jürgen Drews)

9. Jonny Controlletti (im Original von Udo Lindenberg)

10. Kiss (im Original von Prince)

11. Kraft (im Original von Glashaus)

12. Livin' On The Edge (im Original von Aerosmith)

13. Love On The Brain (im Original von Rihanna)

14. Mama Loo (im Original von Les Humphries Singers)

15. Me & Mrs. Jones (im Original von Billy Paul)

16. Mein Leben ist der Wahnsinn (im Original von Henning Wehland)

17. Risin' High (im Original von H-Blockx)

18. Sailing (im Original von Rod Stewart)

19. Schwarz auf Weiß (im Original von Max Mutzke)

20. Stadt (im Original von Cassandra Steen feat. Adel Tawil)

21. Und wenn ein Lied (im Original von Söhne Mannheims)

22. Welt hinter Glas (im Original von Max Mutzke)

23. Wenn das Liebe ist (im Original von Glashaus)

24. (Your love keeps lifting me) Higher And Higher (im Original von Jackie Wilson)

25. You've Lost That Lovin' Feelin' (im Original von Righteous Brothers)

Sky Zuschauer können ihren Musikwunsch auf www.sky.de/xavier einreichen und haben die Chance, dass dieser live in der Show erfüllt wird. Am Ende der Show wählt das Publikum vor Ort den Gewinnersong. Der Zuschauer, der sich diesen per Live-Schalte in die Show gewünscht hat, hat die Chance ein Wohnzimmerkonzert mit Xavier Naidoo oder einem seiner Gäste zu gewinnen.

Und darum geht's:

Xavier Naidoo und seine vier Gäste stellen sich in einem Mannheimer Club einer Herausforderung, die es so im deutschen Fernsehen noch nicht gab: Sky Zuschauer wählen während der Show Songs aus, die nur wenige Minuten später in "Xaviers Wunschkonzert Live" mit Band gesungen werden.

Dazu bringt jeder Künstler fünf Titel aus unterschiedlichen Musikrichtungen mit in die Show, sowohl aus seinem eigenen Repertoire, als auch persönliche Lieblingssongs. Diese werden zu Beginn der Show kurz vorgestellt. Der Zuschauer kann anschließend aus diesen insgesamt 25 Vorschlägen wählen und sich seinen Musikwunsch erfüllen lassen. Am Ende der Show wählt das Publikum vor Ort den Gewinnersong. Der Zuschauer, der sich diesen gewünscht hat, hat die Chance ein Wohnzimmerkonzert mit Xavier Naidoo oder einem seiner Gäste zu gewinnen. Durch die mehrteilige Live-Showproduktion von Naidoo Entertainment im Auftrag von Sky Deutschland führt neben Xavier Naidoo Sky Moderatorin Esther Sedlaczek. Die dritte Show ist am 23. Juni ebenfalls um 20.15 Uhr auf Sky 1 zu sehen.

Über Cassandra Steen:

Die amerikanische Sängerin wuchs in Deutschland bei ihren Großeltern auf. Zusammen mit Moses Pelham und Martin Haas gründete sie die Band "Glashaus" und trat dort als Leadsängerin auf. Nach drei erfolgreichen Alben mit der Band brachte Steen 2003 ihr erstes Soloalbum "Seele mit Herz" auf den Markt. 2005 nahm sie zusammen mit Bushido die Single "Hoffnung stirbt zuletzt" auf. Mit dem Song "Darum leben wir" trat die Sängerin 2009 beim "Bundesvision Song Contest" an und belegte den vierten Platz. Im gleichen Jahr veröffentlichte sie zusammen mit Adil Tawil den Song "Stadt", der auf Platz 2 der deutschen Single-Charts landete, Platin Status erreichte und der Radio Hit des Jahres wurde. Weitere Infos auf www.cassandra-steen.de

Über Jürgen Drews:

Mit Mega-Hits wie "Ein Bett im Kornfeld", "Barfuß durch den Sommer" und "Wir zieh'n heut' Abend auf's Dach" erschuf Jürgen Drews echte Schlager-Kult-Klassiker. In den achtziger Jahren lebte er die meiste Zeit in den USA und veröffentlichte dort erfolgreich Platten. 1989 feierte der Schlagerkönig mit dem Song "Irgendwann, irgendwie, irgendwo" sein Comeback in Deutschland und startete zugleich einen unvergleichbaren Triumphzug durch die deutschen Boulevard-Medien. Danach trat "Onkel Jürgen" als Partysänger auf Mallorca auf und eröffnete dort sogar sein eigenes Café. Nach 30 Jahren Erfolg schaffte er es auch 2009 wieder mit einer Single ("Ich bau dir ein Schloss") in die Top 10 der Media-Control-Single-Charts. Und auch heute mit über 70 Jahren und nach mehr als 50 Jahren auf der Bühne sprüht Jürgen geradezu vor Energie und Tatendrang und tritt immer noch regelmäßig in den deutschen Medien auf. Weitere Infos auf www.juergen-drews.de

Über Max Mutzke:

Seit der deutsche Sänger und Songwriter Maximilian Nepomuk Mutzke vor dreizehn Jahren beim "Eurovision Song Contest" aufgetreten ist, stand er schon mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Bands auf der Bühne und brachte bis heute acht erfolgreiche Alben heraus. Er trat unter anderem mit Klaus Doldinger, Nils Wülker, Streichquartetts, Jazzgrößen und verschiedenen Big Bands auf. Außerdem war er Teil des Kindermusikprojekts "Giraffenaffen" und hat mit "monoPunk" eine der besten Trios in Europa. Ein weiterer Höhepunkt seiner preisgekrönten Karriere waren die beiden Konzerte im Januar 2016 in Hannover, die er mit der NDR Radiophilharmonie unter der Leitung von Enrique Ugarte gab. Die erfolgreichen Konzerte liegen ebenso als "Experience" in Albumlänge vor. Weitere Infos auf www.maxmutzke.de

Über Henning Wehland:

Schon seit seiner Jugend ist der aus Bonn stammende Künstler sowohl als Bandmitglied, als auch als Songwriter und Sänger musikalisch aktiv. Die meiste Zeit seiner Jugend verbrachte er in Münster, wo er zusammen mit drei Freunden auch seine erste Band "H-Blockx" gründete. Schnell erreichten die Jungs Top-Positionen in den Charts. 2007 stieg Wehland dann zusätzlich auch noch bei den "Söhnen Mannheims" ein und wurde außerdem ein Teil der Rio-Reiser-Tributeband "Erben der Scherben". Als Juror entschied Henning Wehland in den ersten beiden Staffeln von "The Voice Kids" über den Karrierebeginn zahlreicher Nachwuchstalente. Im vergangenen Jahr veröffentlichte er zusammen mit Sarah Connor die Single "Bonnie & Clyde". Im Januar 2017 erschien sein deutschsprachiges Album "Der Letzte an der Bar", bei dem Xavier Naidoo, LaBrassBanda und auch Sarah Connor als Gastmusiker mitwirkten. Weitere Infos auf http://www.universal-music.de/henning-wehland/home

