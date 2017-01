Rheinische Post: Steuer-Razzia bei 72 Schweinebauern am Niederrhein

Düsseldorf (ots) - Die Staatsanwaltschaft Kleve ermittelt gegen zahlreiche Landwirte am Niederrhein sowie die Schweinevermarktung Rheinland wegen des Verdachts "bandenmäßiger Steuerhinterziehung". "Wir gehen von vorgetäuschtem Zwischenhandel mit Tieren aus", sagte Oberstaatsanwalt Günter Neifer der "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). "Um dies zu überprüfen, haben wir Unterlagen bei mehreren Privatpersonen und in einer Reihe an Büros beschlagnahmt." Es gehe um mögliche Steuerschäden in Höhe von mehreren Millionen Euro. Die Erzeugergemeinschaft bestätigte den Vorgang. Kern der Ermittlungen ist laut dem Bericht die Frage, ob die Bauern ihre Ferkel über die Erzeugergemeinschaft vermarktet haben oder ob sie die Tiere in Wahrheit selbst verkauft und das Geschäft nur über die Gemeinschaft abgerechnet haben. Damit hätten sie von einem günstigeren Mehrwertsteuersatz profitieren können, der ihnen nach Auffassung der Staatsanwaltschaft nicht zusteht.

