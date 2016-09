Starker Crime-Donnerstag für SAT.1

Unterföhring (ots) - Unterföhring, 30. September 2016. Mit sehr guten 14,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern kann sich SAT.1 am Donnerstag über einen neuen Staffelbestwert für "Criminal Minds" (20:15 Uhr) freuen. Im Anschluss (21:15 Uhr) konnte "Blindspot" mit starken 11,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe punkten. Bereits am Morgen überzeugte das "SAT.1-Frühstücksfernsehen" mit sehr guten 16,2 Prozent Marktanteil, "Auf Streife - Die Spezialisten" erreichte um 18:00 Uhr starke 14,5 Prozent Marktanteil (E 14-49 J.). Insgesamt kam SAT.1 am Donnerstag auf einen sehr guten Tagesmarktanteil von 11,3 Prozent (E 14-49 J.).

Basis: Alle Fernsehhaushalte Deutschland (D+EU) Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK / TV Scope / ProSiebenSat.1 TV Deutschland Audience Research Erstellt: 30.09.2016 (vorläufig gewichtet: 29.09.2016)

Pressekontakt:

ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH

Ein Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Nadja Ziegltrum Kommunikation/PR Unit Fiction Medienallee 7, D-85774 Unterföhring Tel. +49 (89) 9507-7281 Nadja.Ziegltrum@ProSiebenSat1.com www.ProSiebenSat1.com

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell