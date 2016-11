Rheinische Post: CSU rechnet mit Wahlkampf-Auftritten Merkels in Bayern

Düsseldorf (ots) - Bayerns Innenminister Joachim Herrmann rechnet damit, dass Kanzlerin Angela Merkel im Bundestagswahlkampf 2017 auch in Bayern auftritt. "Ich bin sicher, dass die Kanzlerin zu Wahlkampfveranstaltungen auch nach Bayern kommen wird", sagte Herrmann der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). Nachdem in wesentlichen Fragen eine hohe Übereinstimmung mit der CDU gefunden worden sei, sei es folgerichtig, wieder mit Angela Merkel als Kanzlerkandidatin ins Rennen zu gehen. "Nichtsdestotrotz wird die CSU auf ihren Positionen, vor allem bei der Begrenzung und Steuerung der Zuwanderung, beharren", so der CSU-Politiker. "Wir werden dafür kämpfen, dass an der klaren Haltung der CSU in einer künftigen Bundesregierung kein Weg vorbei führt."

