Bestes erstes Quartal: SKODA legt bei Umsatz, Auslieferungen und Operativem Ergebnis zu: SKODA startet mit Rekordergebnissen in das neue Jahr. Nie zuvor erzielte die tschechische Traditionsmarke ein so starkes Ergebnis bei Umsatz, Auslieferungen und Operativem Geschäft. Der SKODA SUPERB (Foto) zählt zu den stärksten Wachstumstreibern. ... Bild-Infos Download

Mladá Boleslav (ots) -

- SKODA erzielt bestes erstes Quartal der Unternehmensgeschichte - Umsatz steigt im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 28,3 Prozent auf 4,3 Milliarden Euro - Operatives Ergebnis legt um 31,7 Prozent auf 415 Millionen Euro zu - SKODA liefert in den ersten drei Monaten 2017 insgesamt 283.500 Fahrzeuge (+2,5 %) aus - Bernhard Maier: "SKODA war in den ersten drei Monaten des Jahres gut unterwegs und liegt auf stabilem Wachstumskurs. Allerdings bleibt das Automobiljahr 2017 herausfordernd"

Mit dem besten ersten Quartal seiner 122-jährigen Unternehmensgeschichte unterstreicht SKODA seinen Wachstumskurs. Nie zuvor erzielte die tschechische Traditionsmarke von Januar bis März ein so starkes Ergebnis bei Umsatz, Auslieferungen und Operativem Geschäft. Der Hersteller lieferte weltweit 283.500 Fahrzeuge aus (+2,5 %). Der Umsatz stieg im selben Zeitraum um 28,3 Prozent auf 4,3 Milliarden Euro, beim Operativen Ergebnis legte SKODA um 31,7 Prozent auf 415 Millionen Euro zu.

"SKODA war in den ersten drei Monaten des Jahres gut unterwegs und liegt auf stabilem Wachstumskurs. Allerdings bleibt das Automobiljahr 2017 herausfordernd. Die volatile Entwicklung in einigen Märkten und das harte Wettbewerbsumfeld erfordern höchste Aufmerksamkeit", sagt der SKODA Vorstandsvorsitzende Bernhard Maier und fügt hinzu: "Mit unserer Strategie 2025 bereiten wir das Unternehmen auf den gesellschaftlichen und technologischen Wandel der Automobilindustrie vor. Die kürzlich vorgestellte Elektrostudie VISION E gibt einen Ausblick darauf, wie SKODA die individuelle Mobilität von morgen aktiv mitgestaltet."

Bei den Umsatzerlösen legt SKODA von Januar bis März 2017 um 28,3 Prozent auf 4,334 Milliarden Euro (erstes Quartal 2016: 3,379 Milliarden Euro) zu. Das Operative Ergebnis steigt um 31,7 Prozent auf 415 Millionen Euro (erstes Quartal 2016: 315 Millionen Euro). Die operative Umsatzrendite (Return on Sales) wächst im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 0,3 Prozentpunkte und liegt aktuell bei 9,6 Prozent.

"Trotz eines herausfordernden Marktumfeldes und einer hohen Volatilität der Wechselkurse erzielt SKODA auch im ersten Quartal gute Ergebnisse. Die höhere Profitabilität resultiert im Wesentlichen aus positiven Volumen-, Mix- und Wechselkurseffekten", sagt SKODA Finanzvorstand Klaus-Dieter Schürmann. "Damit agieren wir auch weiterhin aus einer Position der finanziellen Stärke. Im Hinblick auf die teils unberechenbaren Entwicklungen in einigen Weltregionen ist es wichtiger denn je, sehr kostenfokussiert zu arbeiten", so Schürmann weiter.

Nach Modellreihen betrachtet, realisieren das Flaggschiff der Marke, der SKODA SUPERB, der Kleinwagen FABIA und das Kompaktfahrzeug RAPID überdurchschnittliche Zuwachsraten. Von Januar bis März legt der SUPERB im Vergleich zum Vorjahresquartal um 18,9 Prozent auf 38.300 Auslieferungen zu. Der FABIA erreicht auch im ersten Quartal (54.600 Fahrzeuge; +10,2 %) deutliche Zuwächse. Positiv entwickelt sich auch der RAPID mit Verkäufen von 51.800 Fahrzeugen (+6,8 %) im ersten Quartal 2017.

Mit der Zukunftsstrategie 2025 treibt SKODA das Wachstum der Marke weiter konsequent voran und bereitet sich gleichzeitig auf die technologischen und gesellschaftlichen Umbrüche in der internationalen Automobilindustrie vor. Kernthemen der Strategie sind der Ausbau der Modellpalette mit Schwerpunkt SUV, die Elektrifizierung der SKODA Modellpalette, die weitere Internationalisierung der Marke sowie die Entwicklung neuer ganzheitlicher digitaler Mobilitätslösungen.

SKODA AUTO Group - Kennzahlen im Quartalsvergleich, Januar bis März 2017/2016*:

Januar - März 2017/2016 2017 2016 Änderungen in % Auslieferungen an Kunden Fzg. 283.500 276.600 +2,5 Auslieferungen an Kunden, ohne China Fzg. 216.700 201.200 +7,7 Produktion** Fzg. 234.300 197.800 +18,5 Absatz*** Fzg. 252.400 207.100 +21,9 Umsatz Mio. EUR 4.334 3.379 +28,3 Operatives Ergebnis Mio. EUR 415 315 +31,7 Umsatzrendite (Return on Sales) % 9,6 9,3 - Sachinvestitionen Mio. EUR 96 71 +35,2 Netto Cash Flow Mio. EUR 591 527 +12,1

* Prozentabweichungen sind aus den nicht gerundeten Zahlen berechnet. ** umfasst Produktion der Marke SKODA, ohne Produktionen in China, Slowakei, Russland und Indien, aber einschließlich sonstiger Konzernmarken wie SEAT, AUDI und VW; Fahrzeugproduktion ohne Teil/Komplettbausätze *** umfasst Absatz der Marke SKODA, einschließlich sonstiger Konzernmarken wie SEAT, AUDI und VW; Fahrzeugabsatz ohne Teil/Komplettbausätze

Pressekontakt:

Original-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell