rbb-"Polizeiruf 110: Muttertag" - Preview und Fototermin am 2. Mai in Berlin - Einladung zur Berichterstattung

Kriminalhauptkommissarin Olga Lenski (Maria Simon) und Kriminalhauptkommissar Adam Raczek (Lucas Gregorowicz) finden im Zimmer eines Verdächtigen Hinweise im Zusammenhang mit einem Gewaltverbrechen. © rbb/Christoph Assmann, honorarfrei - Verwendung gemäß der AGB von ARD-Foto im engen inhaltlichen, redaktionellen Zusammenhang mit genannter ... Bild-Infos Download

Berlin (ots) - Zum diesjährigen Muttertag zeigt Das Erste am 14. Mai 2017 um 20.15 Uhr den neuen rbb-"Polizeiruf 110: Muttertag".

Kriminalhauptkommissarin Olga Lenski (Maria Simon) und Kriminalhauptkommissar Adam Raczek (Lucas Gregorowicz) werden mitten in der Nacht ins deutsch-polnische Kommissariat in Swiecko gerufen - in einem Wald bei Szeczin wurde eine männliche Leiche gefunden. Zeugen geben an, ein Auto mit deutschem Kennzeichen am Tatort gesehen zu haben. Adam Raczek ist schwer genervt, nicht zuletzt weil seine Kollegin mit ihrer vierjährigen Tochter Alma in der Dienststelle aufkreuzt. Olga Lenski hat keinen Babysitter gefunden. Bei ihrem dritten Fall ermitteln Lenski und Raczek diesseits und jenseits der Oder und verbringen mehr Zeit miteinander, als ihnen lieb ist.

Regisseur Eoin Moore schrieb mit Autorin Anika Wangard das Drehbuch zu diesem Krimi, der zugleich das Psychogramm dreier Mütter zeichnet. Moore und Wangard leben in der Uckermark und kennen Land und Leute.

Journalisten und Fotografen sind herzlich zur Berichterstattung eingeladen:

Fototermin und Preview "Polizeiruf 110: Muttertag" am Dienstag, 2. Mai 2017, in der Vertretung des Landes Brandenburg beim Bund, In den Ministergärten 3, 10117 Berlin. Einlass: 18:00 Uhr, 18:30 - 18:45 Uhr Fotocall, 19:00 Uhr Beginn der Preview.

Sie treffen u. a. rbb-Intendantin Patricia Schlesinger, Regisseur Eoin Moore sowie die Schauspieler Lucas Gregorowicz, Ulrike Krumbiegel, Kathleen Gallego Zapata, Katharina Bellena, Anjorka Strechel und Anton Spieker. Auskunft geben gern auch Programmdirektor Dr. Jan Schulte-Kellinghaus, die Leiterin der rbb-Filmabteilung, Cooky Ziesche, und Redakteurin Daria Moheb Zandi. Gastgeber des Abends ist Staatssekretär Martin Gorholt. Moderation: Marc Langebeck.

Der Einlass ist nur für akkreditierte Besucher möglich. Wir bitten um Ihre Anmeldung bis Donnerstag, 27. April 2017, 12.00 Uhr, eMail: presseservice_termine@rbb-online.de, Tel. 030/97993 -12106 oder -12101.

Der "Polizeiruf 110: Muttertag" ist eine Produktion der REAL FILM Berlin GmbH im Auftrag des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) für Das Erste. Informationen über den Film unter: www.rbb-online.de/unternehmen/presse/presseinformationen/programm/2017/05/polizeiruf-110/polizeiruf-110--muttertag.html

Pressekontakt:

Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell