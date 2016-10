Der Tagesspiegel: Lebensmittelhändler Bio Company testet Lieferservice

Berlin (ots) - Der Berliner Händler Bio Company testet demnächst ein Online-Bestellportal mit Lieferservice in Potsdam. "Es soll sich zunächst um ein Pilotprojekt handeln", sagte Geschäftsführer Georg Kaiser dem "Tagesspiegel" (Montagsausgabe). Bio Company eröffnet in dieser Woche seine 50. Filiale und ist in Berlin und Brandenburg Marktführer unter dem Bio-Lebensmittelhändlern.

Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Wirtschaftsressort, Telefon: 030-29021-14602.

Pressekontakt:

Original-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell