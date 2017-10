Im Bild: Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) begibt sich in der Free-TV-Premiere des finalen Teils der "Tribute von Panem"-Saga in die Höhle des Löwen. #PanemUnite! ProSieben zeigt zum ersten Mal die komplette "Hunger Games"-Reihe im November 2017 Zum ersten Mal im Free-TV: ProSieben zeigt im November die vollständige "Tribute von ... Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) - Zum ersten Mal im Free-TV: ProSieben zeigt im November die vollständige "Tribute von Panem"-Reihe. Die einflussreichste Filmreihe der vergangenen Jahre startet am 1. November mit "Die Tribute von Panem - The Hunger Games" und erlebt mit der Free-TV-Premiere von "Die Tribute von Panem: Mockingjay - Teil 2" am 12. November ihren aufregenden Abschluss. Die mit 2,9 Milliarden US-Dollar Einspielergebnis sensationell erfolgreiche Saga machte Jennifer Lawrence über Nacht zum Superstar und löste einen Trend im Kino aus. Gedreht wurde Teil 4 zu großen Teilen übrigens in Deutschland.

* Jugendliche Endzeiten: "Die Tribute von Panem"-Filme (ab 2012) waren nicht nur ein kommerzieller Erfolg. Die Reihe bereitete auch weiteren dystopischen Science-Fiction-Stoffen für junge Zuschauer den Weg. So basieren sowohl die erfolgreichen "Maze Runner"-Filme (ab 2014) als auch die "Divergent"-Reihe (ab 2014) auf Endzeit-Szenarien, in der sich eine Gruppe junger Leute mit autokratischen Systemen auseinandersetzen muss. Weitere Beispiele: "Seelen" (2013), "Equals" (2015), "Hüter der Erinnerung" (2014) oder auch zuletzt das deutsche Drama "Jugend ohne Gott" (2017).

* Panem liegt in Babelsberg: Wie schon für Teil 3 wurde für den finalen Teil der Reihe zu einem guten Teil in Deutschland gedreht. Immer wieder gern im Umfeld von Film-Autokraten gesehen ist dabei der stillgelegte Berliner Flughafen Tempelhof. Auch die in Orange gekachelte Unterführung des ZOB am Messedamm ist nicht zum ersten Mal in einem Hollywood-Film zu sehen. In "Mockingjay 2" ist sie der Ort einer der grausamen Fallen, die Präsident Snow Katniss im Kapitol stellt.

* Lawrence & Lawrence: Sie haben den selben Nachnamen und geben professionell ein tolles Paar ab. "Hunger-Games"-Regisseur Francis Lawrence und Katniss-Darstellerin Jennifer Lawrence bringen mit "Red Sparrow" im nächsten Jahr ihren nächsten gemeinsamen Film ins Kino.

Snow Will Fall! Der Spotttölpel begibt sich im Finale der Saga in die Höhle des Löwen. Die Free-TV-Premiere "Die Tribute von Panem 4" am 12. November 2017 auf ProSieben

Inhalt: Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) ist zum Symbol eines grausamen Bürgerkriegs zwischen dem Kapitol und der von Präsidentin Coin (Julianne Moore) angeführten Rebellion geworden. Doch je länger das Blutvergießen dauert, umso mehr wird Katniss klar, wie wenig sich die Methoden der Rebellenführung von denen der "Friedenswächter" des Kapitols unterscheiden. Besonders ihr Jugendfreund Gayle (Liam Hemsworth) macht ihr klar, dass ihm der Tod Unschuldiger in diesem brutalen Krieg gleichgültig geworden ist. Katniss hingegen brennt darauf, allein Präsident Snow (Donald Sutherland) zu töten, um das Morden endlich zu beenden. Doch die junge Frau hat auch einen persönlichen Grund: Rache für ihre große Liebe Peeta (Josh Hutcherson), der in Snows Gefangenschaft zu einem gegen sie selbst gerichteten Mordwerkzeug abgerichtet wurde. Präsidentin Coin schäumt vor Wut, als sich ihr ausschließlich für Propaganda-Auftritte vorgesehener "Spotttölpel" gegen ihren ausdrücklichen Willen heimlich auf den Weg in das belagerte Kapitol aufmacht. Dort hat Snow den Weg zu seinem Palast mit tödlichen Fallen gespickt ...

Die komplette Reihe im Überblick:

"Die Tribute von Panem - The Hunger Games" Am Mittwoch, 1. November 2017, um 20:15 Uhr

"Die Tribute von Panem - Catching Fire" Am Freitag, 3. November 2017, um 20:15 Uhr

"Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 1" Am Sonntag, 5. November 2017, um 20:15 Uhr

"Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 2" Zum ersten Mal im Free-TV Am Sonntag, 12. November 2017, um 20:15 Uhr Pressekontakt:

