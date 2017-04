Voller Einsatz oder Flasche leer? Klaas Heufer-Umlauf lädt auf ProSieben in "Mein Mann kann" zum hochprozentigen Paar-Test ein

Weiterentwicklung eines TV-Klassikers: Klaas Heufer-Umlauf laesst in ,Mein Mann kann"'Paare gegeneinander antreten. Allerdings muessen nur die Maenner die Spiele absolvieren. Ihre Frauen agieren als Paten und schaetzen ein, ob ihre Maenner die Besten fuer die Aufgaben sind. Die besondere Herausforderung: Unter hochprozentigen Bedingungen ... Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) - Weiterentwicklung eines TV-Klassikers: Klaas Heufer-Umlauf lässt in "Mein Mann kann" Paare gegeneinander antreten. Allerdings müssen nur die Männer die Spiele absolvieren. Ihre Frauen agieren als Paten und schätzen ein, ob ihre Männer die Besten für die Aufgaben sind. Die besondere Herausforderung: Unter hochprozentigen Bedingungen müssen die Herren der Schöpfung für ihre Partnerinnen alles geben, um die Spiele zu absolvieren und zu siegen. Willkommen bei: "Mein Mann kann ...das betrunken gar nicht mal so gut".

"Mein Mann kann ...das betrunken gar nicht mal so gut" ist eine von acht Shows in der Show: Joko & Klaas suchen in "DIE BESTE SHOW DER WELT" (Samstag, 22. April 2017, um 20:15 Uhr, ProSieben) nach der Formel für die beste Unterhaltung.

Wer hat die beste Show-Idee? Wer überzeugt das Studiopublikum mit seiner Vorstellung von bester Unterhaltung? Kann Klaas seinen ewigen Kontrahenten und dreifachen Show-Master Joko endlich vom Fernseh-Thron stürzen? Während jeder einzelnen Show entscheidet das Studiopublikum per Fernbedienung über Quotenhit oder Megaflop. "DIE BESTE SHOW DER WELT" ist ausgezeichnet mit dem Deutschen Fernsehpreis 2017 und verleiht am Samstag, 22. April 2017, um 20:15 Uhr, den echten Deutschen Fernsehpreis. Jeannine Michaelsen führt durch den Fernsehabend.

"DIE BESTE SHOW DER WELT" - Samstag, 22. April 2017, um 20:15 Uhr auf ProSieben

Hashtag zur Show: #BesteShow

