Höchste Ansteckungsgefahr: ProSieben zeigt die neue Mini-Serie "Containment" ab 5. Oktober

Unterföhring (ots) - 30. September 2016. Die Mini-Serie "Containment - Eine Stadt hofft auf Rettung" ist eine Adaption der belgischen TV-Serie "Cordon". In der US-Version bricht in Atlanta ein tödlicher Virus aus. Die Stadt wird abgeriegelt und der Kampf ums Überleben beginnt ...ProSieben zeigt die 13 Folgen ab Mittwoch, 5. Oktober um 20:15 Uhr, zum Start mit drei Folgen am Stück als Deutschland-Premiere. Danach läuft die Serie mittwochs um 21:10 Uhr in Doppelfolgen.

Inhalt: In Atlanta bricht ein tödliches Virus aus. Die Gesundheitsbehörde riegelt die Stadt ab und errichtet kurzerhand eine Quarantänezone die die Stadt in zwei Teile teilt. Es gilt: Niemand rein und niemand raus. Polizist Alex 'Lex' Carnahan (David Gyasi) soll von Außerhalb in der Quarantänezone für Recht und Ordnung sorgen. Eine fast unmögliche Aufgabe für den gestandene Polizisten, denn seine Freundin Jana (Christina Marie Moses) und sein bester Freund und Polizist Jake (Chris Wood) sind in der Todeszone gefangen. Im Kampf um das Überleben seiner Lieben stößt Lex auf immer mehr Hinweise, dass dieses Virus weit mehr ist als eine tödliche Seuche. Er entlarvt Korrupte Regierungsmitglieder und Polizisten, doch was steckt dahinter? Und wie lange können sich die Menschen in der Quarantänezone vor dem Killervirus noch retten ...?

Hintergrund: Die Mini-Serie Containment ist eine Adaption der belgischen TV-Serie "Cordon", in der ein Virus in Antwerpen ausbricht und dafür sorgt, dass die potentiell infizierten Bewohner unter Quarantäne eingesperrt werden. Die Warner Brothers Serie wurde von dem erfolgreichen Duo Julie Plec ("Vampire Diaries") und David Nutter ("Game of Thrones") produziert. In den USA lief die Serie von April bis Juni 2016 auf dem US-Sender The CW.

"Containment - Eine Stadt hofft auf Rettung" - Mini-Serie mit 13 Folgen am 5. Oktober 2016, um 20:15 Uhr und ab 12. Oktober 2016 mittwochs um 21:10 Uhr als Deutschland-Premiere

