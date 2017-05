Münster (ots) - Die LVM Versicherung kann ihren Erfolgskurs auch in 2016 fortsetzen: Mit einem Beitragswachstum von 4,6 Prozent auf annähernd 3,4 Milliarden Euro setzt sich der münstersche Versicherer erneut sehr deutlich vom Markt ab. Im Vergleich: Die Branche ist im gleichen Zeitraum lediglich um 0,2 Prozent gewachsen. Auch dank geringerer Belastungen durch Unwetterschäden im Vergleich zum Vorjahr erzielt die Versicherungsgruppe einen Jahresüberschuss von 206 Millionen Euro und verbessert ihr gutes Vorjahresergebnis um mehr als 50 Millionen Euro.

Die guten Geschäftszahlen des Konzerns liegen vor allem in der Entwicklung der Muttergesellschaft LVM a.G. begründet: Mit einem Beitragsplus von 5,1 Prozent sind die Beitragseinnahmen im Kompositgeschäft, den Schaden- und Unfallsparten, auf über 2,2 Milliarden Euro gestiegen. Der Markt weist im Vergleichszeitraum ein Beitragswachstum von 2,8 Prozent auf. Zum marktüberdurchschnittlichen Wachstum hat die größte Sparte der LVM, die Kraftfahrtversicherung, mit einem Plus von 3,0 Prozent (GDV: +2,8 %) beigetragen. Besonders stark von der Branche abgesetzt haben sich die Sparten Sach (+10,2 %, GDV: +3,5 %) und Rechtsschutz (+7,7 %, GDV: +5,5 %). Darüber hinaus konnte in allen Sparten die Anzahl der Verträge ausgebaut werden, während sich die Zahl der gemeldeten Schäden reduziert hat - was insgesamt zu einem ertragreichen Jahr für den LVM a.G. beigetragen hat.

Erfreulich sind auch die Geschäftsergebnisse der Tochtergesellschaften LVM-Kranken und LVM-Leben. Während der Krankenversicherer mit 3,5 Prozent ein vergleichbar hohes Wachstum wie 2015 aufweist (GDV: +1,1 %), verzeichnet die Lebensversicherungstochter nach einem leichten Rückgang in 2015 wieder ein Beitragsplus von 2,9 Prozent und entzieht sich dem negativen Markttrend (GDV: -1,5 %).

Auch der Finanzdienstleistungsbereich der LVM entwickelte sich trotz der schwierigen Marktsituation insgesamt positiv. Zwar ging zinsbedingt das Volumen auf LVM-Tagesgeld- und LVM-Festgeld-Konten um 76,2 Mio. Euro auf 327,9 Mio. Euro zurück. In der Immobilienfinanzierung wuchs der Bestand jedoch um 3,9 Prozent auf 1.281,8 Mio. Euro. Bei den Anlageprodukten erhöhte sich das Bestandsvolumen sogar um 10,0 Prozent auf ca. 480 Mio. Euro.

Finanzkraft des Unternehmens gestärkt

"Die LVM Versicherung ist ein kerngesundes Unternehmen", betonte der Vorstandsvorsitzende Dr. Mathias Kleuker anlässlich der Vorstellung der Geschäftsergebnisse. "Wir wachsen stärker als der Markt, können Erträge erwirtschaften und diese in die Sicherheitspolster einfließen lassen", zieht er ein positives Fazit des abgelaufenen Geschäftsjahres. Der entscheidende Sicherheitsfaktor für den Kunden sei die Finanzkraft des Unternehmens: Auch in diesem Jahr konnte durch die Zuführung des Jahresüberschusses zum Eigenkapital die solide Kapitalausstattung gestärkt werden. Sie beläuft sich nun auf insgesamt 2,06 Milliarden Euro. Die hervorragende Sicherheitslage der LVM spiegle sich auch in der deutlichen Überdeckung der Eigenmittel-Anforderungen nach Solvency II wider, so Dr. Kleuker.

LVM setzt Wachstumskurs fort

Auch im ersten Quartal 2017 konnte die LVM Versicherung ihren Wachstumskurs fortsetzen. Die Beitragseinnahmen des LVM-Konzerns stiegen um 4,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. So startet die größte Sparte der LVM Versicherung - die Kraftfahrtversicherung - mit einem sehr guten Plus von 3,9 Prozent. Auch das Beitragswachstum der Sachversicherung liegt mit 8,3 Prozent wie schon im Vorjahr auf einem exzellenten Niveau.

Für das Gesamtjahr 2017 rechnet die LVM Versicherung über alle Sparten hinweg mit einem Wachstum von 2,9 Prozent. Bislang ist auch die Entwicklung auf der Schadenseite moderat, so dass die LVM insgesamt von einem guten Jahresergebnis ausgeht.

Neuer Aufsichtsrat LVM a.G. und LVM-Kranken gewählt

Satzungsgemäß standen bei der Muttergesellschaft LVM a.G. Neuwahlen zum Aufsichtsrat an. Die langjährigen Aufsichtsratsmitglieder Jochen Borchert (Vorsitzender), Detlef Bierbaum und Prof. Dr. Horst-Dieter Westerhoff stellten sich altersbedingt nicht zur Wiederwahl. Die Mitgliederversammlung wählte Franz-Josef Holzenkamp, Dr. Wolfgang Leoni und Eckhard Uhlenberg neu in das Gremium. Darüber hinaus gehören nach Wiederwahl Prof. Dr. Bernhard Pellens sowie die Arbeiternehmervertreter im Aufsichtsrat, Martina Hotte und Ulrich Scheffer, dem neubesetzen Gremium an, dem zukünftig Eckhard Uhlenberg als Aufsichtsratsvorsitzender vorstehen wird.

Auch bei der Tochtergesellschaft LVM-Kranken standen turnusmäßig Neuwahlen im Aufsichtsrat an: Eckhard Uhlenberg folgt als Aufsichtsratsvorsitzender auf Jochen Borchert, der sich aus Altersgründen nicht mehr zur Wahl gestellt hat. Prof. Dr. Bernhard Pellens übernimmt das Mandat von Dr. Peter Schmidt, der ebenfalls aus Altersgründen nicht für eine weitere Amtszeit zur Verfügung steht.

