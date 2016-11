Panasonic BTS50 - der Spitzensportler unter den In Ear-Kopfhörern

Panasonic BTS50 - perfekter Halt und Klang bei jedem Workout. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/14151 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Panasonic Deutschland" Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Der Spitzensportler unter den In Ear-Kopfhörern

In dieser Saison geht der BTS50 von Panasonic ins Feld und überzeugt in den Disziplinen Funktion, Komfort und Klang

Regenschauer, Gegenwind und Matschspritzer - wer sich in Herbst und Winter draußen fit hält, muss sich auf widrige Wetterbedingungen einstellen. Umso wichtiger ist die richtige Musik, um den inneren Schweinehund zu überwinden. Den perfekten Sound zu jedem Training liefert der fest sitzende und wasserfeste Kopfhörer BTS50 von Panasonic. Mit nur 23 Gramm ist er ein wahres Leichtgewicht und beeindruckt mit vielen nützlichen Features wie dem Active LED Light, den 3D-Flex Sport Clips und der Quick Charge-Funktion.

Musik ist legales Doping. Kaum jemand möchte mehr auf motivierende Töne beim Workout verzichten. Zum Warm-up entspannte Melodien, in der Powerphase dynamische Beats und beim Cool-down groovige Klänge. Der BTS50 meistert all diese Herausforderungen mit Bravour. Durch den aptX-Codec, einer Technologie zur hochwertigen Bluetooth-Übertragung, klingt der Sound besonders authentisch. Kräftige Beats und klare Höhen bringt der BTS50 direkt ins Ohr und verbreitet den Rhythmus im ganzen Körper.

Vor allem in den dunklen Morgen- und Abendstunden erweist sich das einschaltbare LED Active Light am Gehäuse als nützliches Feature. Das blaue Licht richtet den Fokus auf den Sportler und erhöht seine Sicherheit: Autofahrer, Radler und andere Verkehrsteilnehmer können ihn so viel eher wahrnehmen.

Schnellstart für den Akku

Dank des schnell ladbaren Akkus ermöglicht der BTS50 ab sofort auch mehr Spontanität im Training. Nach Feierabend schnell noch eine Runde ins Fitness-Studio - mit dem BTS50 kein Problem. Durch die Schnellladefunktion ist das Modell von Panasonic jederzeit startklar. Nach einem 15-minütigen Quick-Stopp an Ladestation oder USB-Port vom Laptop powert er ganze 70 Minuten durch. Ist der Akku vollständig aufgeladen, reicht seine Energie sogar bis zu sechs Stunden.

Stabiler Sitz bei jedem Training

Durch die biegsamen 3D-Flex Sport Clips passt sich der Kopfhörer individuell an und eignet sich auch für Brillenträger. Am Ohr sitzt er fest und ist mit seinen gepolsterten Bügeln kaum spürbar. Selbst bei rasanten Sprinteinheiten oder Aerobic zeigt er eine stabile Performance. Für maximale Bewegungsfreiheit sorgt das Flachbandkabel im Nacken.

Der BTS50 ist damit bei jeder Sportart - ob In- oder Outdoor - der ideale Trainingspartner. Denn der neue In Ear-Kopfhörer verfügt über ein IPX5 zertifiziertes, wasserfestes Gehäuse. Nach einem intensiven Workout lassen sich Schweiß und Schmutz dadurch einfach unter fließendem Wasser abwaschen. In der kompakten Transporttasche mit Reißverschluss ist der Kopfhörer schnell verstaut und wieder fit für den nächsten Einsatz.

Der Bluetooth-Sport-Ohrhörer BTS50 von Panasonic ist ab sofort im Handel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 129,99 Euro.

