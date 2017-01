Constantin Film und Constantin Entertainment vereinbaren exklusive Zusammenarbeit mit Comedian Chris Tall / #darferdas? #jadarfer! Comedian und Autor Chris Tall. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/12946 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: ... Bild-Infos Download

München (ots) - Die Münchner Produktionsgesellschaften Constantin Film und Constantin Entertainment haben mit dem erfolgreichen Comedian und Schauspieler Chris Tall eine exklusive Zusammenarbeit für die nächsten drei Jahre vereinbart.

Otto Steiner, Geschäftsführer der Constantin Entertainment: "Chris Tall ist ein hervorragender, junger Comedian, der jetzt schon die großen Hallen füllt und die Menschen begeistert. Ihm gehört die Zukunft, und wir freuen uns, sie mit ihm zu gestalten!"

Chris Tall: "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit, da es bei den Constantinern immer lecker Essen gibt, alle gut riechen und ich endlich mal aufs Oktoberfest gehen will! Ach ja: Kinofilme und TV-Shows können die auch ganz gut :)"

Seit seinem ersten Programm "Versetzung gefährdet" im Jahr 2013 geht es für den 25-Jährigen steil bergauf. Der Hamburger zählt zu den beliebtesten jungen Comedians Deutschlands und feiert aktuell große Erfolge mit seinem zweiten Soloprogramm "Selfie von Mutti! Wenn Eltern cool sein wollen ...".

Seine Tour führt Chris Tall durch die großen Hallen der Republik, u.a. in die SAP Arena in Mannheim, in die Barclaycard Arena in Hamburg oder in die Kölner LANXESS Arena.

2016 wurde er mit dem "Deutschen Comedypreis" als Bester Newcomer ausgezeichnet; zuvor siegte er bereits beim "RTL Comedy Grand Prix" und konnte den Jury- sowie Publikumspreis des "Hamburger Comedy Pokals" für sich entscheiden.

Chris Tall ist der erste Künstler, dem sowohl die Constantin Film als auch die Constantin Entertainment GmbH eine Zusammenarbeit angeboten hat. Ziel dieser exklusiven Zusammenarbeit ist die gemeinsame Stoffentwicklung, Herstellung und Auswertung unterschiedlicher Formate für die Bereiche TV, Kino und Internet. Die Vereinbarung umfasst sowohl fiktionale TV-, Kinofilme und Serienformate mit Chris Tall in einer Hauptrolle als auch die Entwicklung und Produktion von neuen Comedy- und Showformaten.

