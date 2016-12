Statement der FCA Germany AG

Frankfurt (ots) - In Bezug auf aktuelle Medienberichte, erklärt ein Fiat-Sprecher, dass die FCA-Fahrzeuge alle einschlägigen Emissionsanforderungen erfüllen. Sie verfügen insbesondere über keine illegalen Abschalteinrichtungen. Darüber hinaus hat FCA am 2. Februar 2016 bekannt gegeben, im Rahmen einer freiwilligen Maßnahme das Emissionsverhalten seiner Fahrzeuge weiter zu verbessern. FCA-Fahrzeuge erfüllen die inzwischen geltende Euronorm 6. Die aktuellste und jüngst implementierte Kalibrierung, die das Emissionsverhalten verbessert und stabilisiert, ist in allen FCA-Modellen, die gegenwärtig zum Verkauf stehen, vorhanden und kann auf Wunsch der Kunden auch in bereits verkaufte Fahrzeuge kostenlos implementiert werden

