René Némorin neuer Marketing Director bei De'Longhi Deutschland

Neu-Isenburg (ots) - Strategisch wichtige Neubesetzung bei der De'Longhi Deutschland GmbH: Das Unternehmen konnte den langjährigen Branchenkenner René Némorin als neuen Marketing Director gewinnen. Ab sofort zeichnet der 45-jährige Marketingprofi für die strategische Ausrichtung aller Marketingaktivitäten der drei Premiummarken De'Longhi, Kenwood und Braun verantwortlich. Er berichtet direkt an den deutschen Geschäftsführer Stephan Patrick Tahy. "René Némorin ist für uns die Idealbesetzung. Durch seine langjährige Erfahrung sowie sein hervorragendes Gespür für die Branche und die Bedürfnisse der Kunden wird er bei der Positionierung unserer Premiummarken neue Akzente setzen und die Vernetzung von traditionellem und digitalem Marketing weiter vorantreiben", erklärt Tahy.

Némorin ist kein Unbekannter in der Elektrobranche. Er war zuvor 16 Jahre bei Dyson tätig - zuletzt als Director Marketing and Communications für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Dort baute er die britische Marke nachhaltig sowohl im Handel als auch beim Endverbraucher auf und führte sie u. a. zur Marktführerschaft im Bereich Bodenpflege. Seine Kernkompetenzen liegen vor allem in der integrierten Markenführung und der Erfahrung vieler erfolgreicher Produkteinführungen im Consumer- und Professional-Bereich.

Ehrgeizige Ziele gesetzt

Auf die neue Herausforderung bei der De'Longhi Deutschland GmbH freut sich der studierte Diplom-Kaufmann: "De'Longhi Deutschland blickt auf eine tolle Erfolgsgeschichte in den letzten Jahren zurück. Alle drei Premiummarken überzeugen mit richtungsweisenden Produkten, deren Potenzial noch lange nicht ausgereizt ist. Dies gilt es jetzt mit frischen Ideen und wirkungsvollen Strategien noch stärker auszuschöpfen. Unser Ziel ist es, insbesondere in den Kernsegmenten Kaffee, Speisenzubereitung und Bügeln weitere Marktanteile zu gewinnen. Dabei soll unsere Endkundenansprache in der Zukunft noch stärker vernetzt und digitaler werden sowie inhaltlich den Kundennutzen emotionaler transportieren. So wollen wir den Endkunden enger an die Marken binden und mit unseren Handelspartnern weiter erfolgreich sein."

Über De'Longhi:

Der italienische Elektrokonzern De'Longhi S.p.A. gehört zu den führenden Unternehmen seiner Branche. Mehr als 6.500 Mitarbeiter erwirtschafteten im Jahr 2015 über 1,89 Milliarden Euro Umsatz. Vom italienischen Treviso aus verkauft das Unternehmen seine Produkte weltweit, in über 100 Ländern. Das Sortiment umfasst Hunderte verschiedener Artikel, von der Espressomaschine über Bodenpflege bis hin zu mobilen Klimageräten. Seit 2001 gehört die Kenwood Appliances Plc. vollständig zu De'Longhi und die Aktien des Unternehmens werden an der Mailänder Börse gehandelt. 2012 erwarb De'Longhi von Procter & Gamble die Markenrechte an den Haushaltsgeräten der Traditionsmarke Braun.

Die De'Longhi Deutschland GmbH beschäftigt in Neu-Isenburg bei Frankfurt am Main rund 130 Mitarbeiter. Solide aufgestellt in den vier Geschäftssparten Heizen/Klimageräte/Luftbehandlung, Bügeln/Bodenpflege, Espresso/Kaffee und Food-Preparation, konnte das Unternehmen seinen Umsatz in den letzten Jahren kontinuierlich steigern, im Jahr 2015 auf 239 Millionen Euro. Das Unternehmen vertreibt Premiummarkenprodukte von De'Longhi, Kenwood und Braun und setzt im deutschen Markt auf eine Dreimarkenstrategie aus einer Hand.

Informationen über die Unternehmen der De'Longhi Group sind auf den Websites www.delonghi.de, www.kenwoodworld.de und www.braunhousehold.de abrufbar.

