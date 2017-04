Weinheim (ots) - Die Freudenberg IT (FIT) kooperiert ab sofort mit Telit, einem der führenden Internet of Things (IoT) Enabler. Beide Unternehmen werden gemeinsam industrielle Device Management-Lösungen auf Basis der Telit deviceWISE IIoT-Plattform anbieten. Als geschätzter Cloud-Partner deutscher und international agierender KMUs hat bietet die FIT IT-Lösungen für die industrielle Produktion sowie ganzheitliche Beratungsservices.

Der Schwerpunkt der Kooperation von FIT und Telit liegt auf der Bereitstellung von Lösungen für produzierende Unternehmen, um die Möglichkeiten und neuen Geschäftsmodelle von Industrie 4.0 voll auszuschöpfen. Durch die Software-Plattform und langjährige Industrie 4.0-Erfahrung von Telit, gepaart mit der IT-Expertise von FIT im industriellen Umfeld, können Unternehmen ihre gesamte Wertschöpfungskette mit geringem Aufwand digitalisieren.

"Wir sind sehr stolz auf unsere Kooperation mit Freudenberg IT, da sie über ein unübertroffenes Fachwissen bei der Entwicklung von Industrie 4.0-Lösungen verfügen. Durch unsere abgestimmten Lösungen kann FIT Produktionsdaten in Echtzeit auslesen und so die Geschäftsmodelle ihrer Kunden transformieren.", sagt Jens Schmolik, Sales Director IoT Services DACH bei Telit. "Die Telit deviceWISE IIoT-Plattform, die jegliche Gerätetypen mit jeder Applikation verbinden kann, gemeinsam mit dem Portfolio an Shop Floor-Lösungen von FIT, eröffnet für produzierende Unternehmen neue, unkomplizierte und schnelle Möglichkeiten, ihre Wertschöpfungskette intelligenter zu machen."

Durch die deviceWISE IIoT-Plattform und das Cloud-basierte Telit IoT Portal kann Freudenberg IT Daten von Geräten, Maschinen und Speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) von allen namhaften Herstellern generieren und diese Daten in Echtzeit an Backend-Systeme wie SAP zur Verfügung stellen. Zusätzlich bietet deviceWISE eine umfangreiche Datenbank an vorkonfektionierten Treibern für Modbus, OPC DA/UA und andere Kommunikationsprotokolle, wodurch zusätzlicher Programmieraufwand erheblich gesenkt wird.

"Wir freuen uns sehr über die neue Partnerschaft mit Telit. Es ist ein weiterer wichtiger Baustein unseres ganzheitlichen IoT Portfolios. Gerade in diesem Bereich und gerade jetzt erwarten mittelständische Kunden zuverlässige Navigation sowie individuell passende IT Lösungen. Genau dafür steht die FIT zusammen mit starken Partnern wie Telit.", sagt Ralf Sürken, CEO Europe, Freudenberg IT.

Auf der Hannover Messe, die vom 24. bis 28. April 2017 stattfindet, wird Telit ihre industriellen IoT Factory-Lösungen in Halle 8, Stand C24, zur Schau stellen. Freudenberg IT ist als Partner auf dem SAP-Stand, Halle 7, Stand B04, auf der Hannover Messe zu finden sein.

Über Freudenberg IT

Freudenberg IT (FIT) ist ein global tätiger IT-Full-Service Provider mit Sitz in Weinheim.

Mit dem Anspruch, Komplexität in Nutzerfreundlichkeit zu wandeln, und stetem Blick auf den Bedarf der Kunden ist FIT seit mehr als drei Jahrzehnten verlässlicher IT-Partner des Mittelstands - weltweit. Als SAP-Partner der ersten Stunde verfügt FIT über eine umfassende Expertise zu sämtlichen SAP-Lösungen. Das Unternehmen bietet mit der FIT Shop Floor Suite eine SAP-zentrierte MES-Lösung speziell für die mittelständische Fertigungsindustrie, für die FIT als Trusted Partner immer schon der Wegbereiter von Industrie 4.0 gewesen ist. Sei es auf den wichtigen Innovationsfeldern Big Data/SAP HANA, Cloud Computing und Enterprise Mobility oder in der Implementierung von Microsoft-Lösungen - FIT verfügt über langjährige Erfahrung wie kaum ein anderer. Immer im Sinne der lokal und global konsistenten FIT-Mission: "IT Solutions.Simplified."

Aktuell beschäftigt FIT ca. 850* Mitarbeiter an zahlreichen Standorte in Europa, Asien sowie in Nordamerika und verzeichnete einen Jahresumsatz von 165,8* Millionen Euro (*2016). Hier finden Sie weitere Informationen über das Unternehmen FIT http://www.freudenberg-it.com und über die Freudenberg Gruppe www.freudenberg.de.

Über Telit

Telit (AIM: TCM) ist ein weltweit führender Internet of Things (IoT) Enabler. Das Unternehmen bietet das breiteste Portfolio für ganzheitliche IoT-Lösungen an. Dazu gehören Cellular-Module aller Technologien, GNSS-und Short/Long Range-Module sowie IoT Connectivity-Dienste und IoT Plattform-Lösungen. Mit dem Telit IoT Portal ermöglicht Telit die unkomplizierte Erstellung von IoT-Applikationen für u.a. Ortung, Fernüberwachung und -steuerung, Telematik und Industrieautomatisierung auf der ganzen Welt.

