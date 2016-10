Satelliteninternet bringt am letzten Oktober-Wochenende die 19. Internationale ADMV-Lausitz-Rallye ins Web

Bad Segeberg (ots) - Vom 27. bis zum 29. Oktober röhren in der Oberlausitz wieder die Motoren. 100 Rallye-Teams aus aller Welt stehen dann am Start, um über die 180 Kilometer lange Strecke zu donnern. Die mittlerweile zum 19. Mal stattfindende ADMV-Rallye führt die Fahrer über einen anspruchsvollen Parcours, der wieder zu drei Vierteln aus einer Schotterpiste bestehen wird. Die ADMV-Lausitz-Rallye ist die zweitwichtigste Rallyeveranstaltung in Deutschland und ist Teil der Europäischen Trophy Meisterschaft der FIA (Weltförderung des Motorsports).

Ein Event dieser Größe benötigt auch eine entsprechende Infrastruktur jenseits der Rennstrecke. Wie überall woanders auch, hat auch im Rallyesport die Digitalisierung längst Einzug gehalten. Vorbei sind die Zeiten, in denen Menschen mit Stoppuhren und vollen Klemmbrettern mit Listen an Klapptischen saßen und die Zeiten per Hand eintrugen. Lichtschranken, GPS, Machine-to-Machine-Communication und natürlich auch das Internet sind mittlerweile selbstverständlich und für einen erfolgreichen und reibungslosen Ablauf mehr als notwendig.

Um dieses sportliche Großereignis digital zu begleiten, nutzt der Rallye-Renn-& Wassersport-Club Lausitz e.V. die Dienste des Satelliteninternetanbieters Filiago GmbH & Co. KG.

Die von Filiago via Satellit zur Verfügung gestellten Bandbreite wird zur Datenübertragung für die Medien, Presse und Fernsehen genutzt. Auch die vereinseigene Homepage wird direkt vor Ort mit den aktuellen Geschehnissen und Ergebnissen versorgt.

Filiago vertreibt seit über dreizehn Jahren Internetzugänge via Satellit und bietet seine Dienste im B2B-Bereich auch temporär an. Satelliteninternet ist überall und völlig unabhängig von der jeweiligen Infrastruktur vor Ort verfügbar und im Handumdrehen einsatzbereit.

Hintergründe zur 19. Internationalen ADMV-Lausitz-Rallye stehen auf www.admv.de.

Weitere Informationen zu Filiago und Satelliteninternet auch auf www.filiago.de sowie auf der Facebook Präsenz www.facebook.com/filiago.

Über die Filiago GmbH & Co. KG

Die Filiago GmbH & Co. KG ist einer der führenden Internetanbieter via Satellit in Deutschland. Seit dem Gründungsjahr 2003 erlebt das Unternehmen ein kontinuierliches Wachstum und baut die Geschäftsfelder aus. Das Unternehmen verzeichnet seit Beginn einen stetigen Zuwachs an Kunden und innovativen Produkten. 2007 ging Filiago als erster Vermarkter von bidirektionalem Satelliteninternet auf den deutschen Markt. Filiago bietet den Breitbandservice besonders in Regionen ohne terrestrischen Breitbandanschluss an.

2016 gewann Filiago den begehrtesten Preis der deutschen Internetwirtschaft, den eco-Award, in der Kategorie "Next Generation Infrastructure B2C".

Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung der Technologien, wie u.a. "Voice over IP" oder "Triple Play", bietet Filiago inzwischen einen Fullservice aus Telefonie, TV und Internetverbindung zu transparenten Kosten.

In wenigen Wochen wird Filiago deutschlandweit Satelliteninternet mit Downoadraten von bis zu 30 Mbit/s anbieten.

