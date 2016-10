Hamburg (ots) - Die neuen Frauen 50plus sind fitter als je zuvor und tun aktiv etwas für ihre Gesundheit. Das hat nicht nur zur Folge, dass sie sich im Schnitt rund zehn Jahre jünger fühlen, sondern deutlich mehr als die Hälfte findet sich auch sehr attraktiv (65 Prozent). Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie von Meins, Deutschlands erfolgreichster Frauenzeitschrift für Frauen 50plus, und dem Markt- und Meinungsforschungsinstitut YouGov (1.068 befragte Frauen ab 50 Jahren), die anlässlich des vierten Geburtstages des Magazins durchgeführt wurde.

Wie die Studie ergab, sind zwei von drei Frauen über 50 mit ihrer Gesundheit rundum zufrieden, schließlich tun sie einiges dafür, um möglichst lange fit zu bleiben. Die meisten (72 Prozent) achten auf eine gesunde Ernährung und bewegen sich viel an der frischen Luft (64 Prozent). Auch die Wirkung von ausreichend Schlaf auf die Gesundheit ist bekannt (61 Prozent). 67 Prozent geben an, für ihre Gesundheit regelmäßig zu ärztlichen Vorsorgeuntersuchungen zu gehen.

Und auch Sport spielt heute im Leben der Frauen ab 50 eine viel größere Rolle: Knapp vier von zehn (37 Prozent) treiben regelmäßig Sport. Die meisten Frauen 50plus fahren am liebsten Fahrrad (57 Prozent) oder machen Gymnastik (41 Prozent). Aber auch Schwimmen (38 Prozent), ins Fitnessstudio gehen (36 Prozent), Walken (34 Prozent) und Yoga (15 Prozent) stehen hoch im Kurs.

Hinweise zur Studie: Stichprobe: 1.068 Befragte Frauen 50plus Feldzeit: 01.06. - 30.06.2016 Durchgeführt durch YouGov

Weitere Studienergebnisse erscheinen in Meins (EVT 5.10.). Auszüge sind bei Nennung der Quelle Meins und YouGov zur Veröffentlichung frei.

Über Meins

Meins ist das erste Frauenmagazin für Frauen 50plus, deren Lebensgefühl positiv und voller Energie ist, und Frauen so zeigt, wie sie sich selbst sehen wollen - ohne Diktat. Meins bedient eine attraktive und kaufkräftige Zielgruppe, die ihr Potenzial aus über 17 Millionen Frauen 50plus in Deutschland schöpft. Mit seinem eigenständigen und für das Frauenzeitschriftensegment neuen Konzept für Frauen ab 50 sichert die Zeitschrift sich mit einer verkauften Auflage von 150.910 Exemplaren (IVW II/2016) einen festen Platz im Markt. Die drei Kernsäulen Service und Ratgeber, Geschichten über Prominente und andere Menschen sowie die Café Meins Leser-Community sind in dieser Mischung einzigartig und geprägt von einem besonderen "Wir-Gefühl".

Über die Bauer Media Group

Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Über 600 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte und über 100 Radio- und TV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- und Vermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihre Leidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular." verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Haus populärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund 11.500 Mitarbeiter in 20 Ländern.

Über YouGov

YouGov ist ein weltweites Marktforschungs- und Beratungsinstitut. Im Jahr 2000 in London gegründet, ist YouGov mittlerweile mit 28 Standorten in Europa, den USA, im Nahen Osten, Afrika und Asien vertreten. YouGov gilt als Pionier in der Online-Marktforschung und gehört nach Angaben der renommierten American Marketing Association zu den Top 25 Marktforschungsunternehmen der Welt. Weitere Informationen finden Sie unter yougov.de

