Mainz (ots) -

Woche 02/17 Samstag, 07.01. Bitte Programmänderungen und Beginnzeitkorrekturen beachten: Beginnzeitkorrekturen: 23.10 Geistesblitze - Geniale Erfindungen Bewegte Zeiten 23.55 Geistesblitze - Geniale Erfindungen Auf Leben und Tod 0.40 Geistesblitze - Geniale Erfindungen Geld und Gold 1.20 Geistesblitze - Geniale Erfindungen Kleinigkeiten ganz groß 2.05 Das war dann mal weg 2.50 Leschs Kosmos Fremdgesteuert: Wie Computer unser Denken übernehmen Deutschland 2016 3.20 Geheimnisse der digitalen Revolution Der Traum von der klugen Maschine Deutschland 2016 4.05 Geheimnisse der digitalen Revolution Siegeszug der Rechenmonster Deutschland 2016 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) ____________________________________________________________________ Sonntag, 08.01. Programmänderungen, neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrekturen: 21.00 Mysterien des Weltalls Das Nichts Mit Morgan Freeman USA 2010 Mysterien des Weltalls - Ist Gott eine Erfindung um 21.00 Uhr - entfällt! 21.45 Mysterien des Weltalls Ewiges Leben Mit Morgan Freeman USA 2010 22.25 Mysterien des Weltalls Gibt es ein Leben nach dem Tod? Mit Morgan Freeman USA 2010 23.10 Leschs Kosmos Liebe - das Märchen von der freien Wahl Deutschland 2016 23.40 Leschs Kosmos Fleischeslust - Genuss ohne Reue? Deutschland 2016 Mysterien des Weltalls - Wer sind wir wirklich? Um 23.55 Uhr - entfällt! 0.10 Leschs Kosmos Geldgier - Wahnsinn mit Methode Deutschland 2015 0.35 Leschs Kosmos Fremdgesteuert: Wie Computer unser Denken übernehmen Deutschland 2016 1.05 Leschs Kosmos Burnout: Hysterie oder Epidemie? Deutschland 2016 1.35 Leschs Kosmos Die heimliche Invasion: fremde Arten breiten sich aus Deutschland 2015 2.05 Leschs Kosmos Bakterien außer Kontrolle? Der Mikrokosmos rüstet auf Deutschland 2015 2.30 Mysterien des Weltalls Was ist Zeit? Mit Morgan Freeman USA 2010 3.15 Mysterien des Weltalls Dimension X Mit Morgan Freeman USA 2010 4.00 Mysterien des Weltalls Sind Zeitreisen möglich? Mit Morgan Freeman USA 2010 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Montag, 09.01. Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen: 10.35 Moderne Wunder: Hinterm Steuer 11.15 Moderne Wunder: Groß & Klein USA 2010 12.00 Geistesblitze - Geniale Erfindungen Kleinigkeiten ganz groß Leschs Kosmos - Albtraum Fliegen um 12.15 Uhr - entfällt! (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: 22.25 Tschernobyl 86 - Deutschland und der GAU Geschichte treffen Deutschland 2016 23.10 Leschs Kosmos Tschernobyl: Lehren aus dem Super-Gau? Deutschland 2016 23.40 Leschs Kosmos Albtraum Atombombe - 70 Jahre und kein Ende? Deutschland 2015 0.10 Super-GAU Tschernobyl 30 Jahre nach der Katastrophe Ukraine 2016 0.40 heute-journal Wetter Moderation: Christian Sievers Deutschland 2017 1.05 Deckname Gladio Geheime NATO-Truppen im Kalten Krieg Italien 2015 1.50 Geheimnisse des Kalten Krieges Wettlauf um die Megabombe Deutschland 2015 2.35 Geheimnisse des Kalten Krieges Welt am Abgrund Deutschland 2015 3.20 Geheimnisse des Kalten Krieges Schlachtfeld Europa Deutschland 2015 4.00 Geheimnisse des Kalten Krieges Der nukleare Overkill Deutschland 2015 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) _________________________________________________________ Donnerstag, 12.01. Programmänderung und Beginnzeitkorrektur: 12.50 ZDF-History Berühmte Tote der Geschichte Deutschland 2016 ZDF-History: Die zwei Leben der Grace Kelly um 13.00 Uhr - entfällt! 13.35 ZDF-History Magische Sätze des 20. Jahrhunderts Deutschland 2015 14.20 ZDF-History Die Deutschen im 20. Jahrhundert - Die Zeit der Wunder (weiter im Ablauf wie vorgesehen) _________________________________________________________________ Freitag, 13.01. Programmänderung: 10.45 Blackout - Deutschland ohne Strom Deutschland 2015 Kriminelle Karrieren - Kim Dotcom um 10.45 Uhr - entfällt! (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: 21.40 Terra X Deutschlands Supergrabungen (2) Deutschland 2012 22.25 Das unterirdische Reich Von Wunderwaffen und Sklavenarbeitern Deutschland 2004 23.10 Das unterirdische Reich Von Festungen und Führerbunkern Deutschland 2004 23.55 Die geheimen Bunker der DDR und der Schweiz Deutschland 2005 0.40 Terra X Deutschland-Saga Woher wir kommen Deutschland 2014 1.20 Terra X Deutschland-Saga Was uns eint Deutschland 2014 2.05 Terra X Deutschland-Saga Wovon wir schwärmen Deutschland 2014 2.50 Terra X Deutschland-Saga Wonach wir suchen Deutschland 2015 3.35 Terra X Deutschland-Saga Was uns antreibt Deutschland 2015 (weiter im Ablauf wie vorgesehen)

Pressekontakt:

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell