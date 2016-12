Mainz (ots) -

Woche 51/16 Donnerstag, 22.12. Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 22.25 ZDFzoom Verschwörung gegen die Freiheit (2) Big Brother im Weißen Haus Deutschland 2014 ( weiterer Ablauf ab 23.10 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 0.35 heute-journal Wetter Moderation: Claus Kleber Deutschland 2016 ( weiterer Ablauf ab 1.05 Uhr wie vorgesehen ) Woche 52/16 Samstag, 24.12. Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 ZDF-History Die heißesten Momente des Kalten Krieges 23.10 ZDF-History Geheimes Hollywood - Die dunkle Seite der Traumfabrik Deutschland 2015 23.50 ZDF-History Die sieben größten Lügen der Geschichte Deutschland 2011 "ZDF-History: Die zwei Leben der Grace Kelly" um 0.00 Uhr entfällt 0.35 ZDF-History Global Players - die Superreichen Deutschland 2016 1.20 ZDF-History Deutschlands Superreiche Deutschland 2015 2.05 ZDF-History Die großen Flüche der Geschichte Deutschland 2012 2.50 ZDF-History Die zwei Leben des Otto von Bismarck Deutschland 2015 ( weiterer Ablauf ab 3.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 4.55 ZDF-History Franz Josef Strauß und der Milliardendeal Deutschland 2015 Woche 52/16 Sonntag, 25.12. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.35 Das Café am Island-Fjord Deutsche Köche für den Norden Deutschland 2014 6.20 Das Café am Island-Fjord Feine Küche für raue Kerle Deutschland 2014 ( weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 ZDF-History Im Schatten der Krone - Die Royals aus der zweiten Reihe Deutschland 2015 23.10 ZDF-History Die Schwiegermutter der Queen Deutschland 2013 23.50 ZDF-History Queen Victorias Kinder Deutschland 2013 0.35 ZDF-History Kaiserkinder Deutschland 2015 1.20 ZDFzeit Glamour, Gold und die Liebe Europas Königshäuser im Vergleich Deutschland 2016 2.00 ZDFzeit Zwei Prinzen für die Krone William und Charles von England Deutschland/Großbritannien 2016 2.45 ZDF-History Prinz Philip: Blaues Blut und deutsche Wurzeln Deutschland 2014 3.15 ZDFzeit Elizabeth II. wird 90 Die Jahrhundert-Königin Deutschland/Großbritannien 2016 4.00 Rivalen: Lady Diana und Elizabeth II. Frankreich 2016 ( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen ) Woche 52/16 Montag, 26.12. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Burgen - Monumente der Macht Château Gaillard 23.10 Der Silberberg 23.55 Mysterien des Mittelalters Der Krieger von Janakkala 0.40 Das Jahr des Schwarzen Todes Die Pestepidemie von London 1349 Großbritannien 2014 1.20 Mythen-Jäger Die Gebeine der Johanna von Orléans Großbritannien 2013 2.05 Mysterien des Mittelalters Der Ritter von St. Bees 2.50 Mysterien des Mittelalters Das letzte Gefecht von Visby 3.35 Mysterien des Mittelalters Lepra - Der lebende Tod 4.20 Der Heilige Krieg Kreuzzug nach Jerusalem Woche 52/16 Dienstag, 27.12. Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten: 6.30 Das Jahr des Schwarzen Todes Die Pestepidemie von London 1349 Großbritannien 2014 "Hexenwahn - Die Dokumentation" entfällt 7.10 Geheimnis Mensch Alleine im All? Großbritannien 2014 7.55 Geheimnis Mensch Heimatplanet Erde Großbritannien 2014 8.38 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.40 Geheimnis Mensch Die Zukunft Großbritannien 2014 9.20 Apokalypse der Neandertaler Der tödliche Supervulkan Deutschland 2015 10.10 Das Geheimnis der Knochen Härte und Beweglichkeit 10.50 Das Geheimnis der Knochen Kiefer, Krallen und Klauen 11.35 Der Urmensch in uns Der aufrechte Gang 12.20 Unsere geheimen Vorfahren - Der Fisch in uns 13.05 Unsere geheimen Vorfahren - Das Reptil in uns 13.50 Unsere geheimen Vorfahren - Der Affe in uns 14.35 ZDF-History Die Apokalypse der Neandertaler Deutschland 2016 15.20 Sex in der Steinzeit 16.05 Wie der Mensch die Welt eroberte Von Afrika in die Welt 16.50 Wie der Mensch die Welt eroberte Der Weg nach Australien 17.35 Wie der Mensch die Welt eroberte Der Weg nach Asien ( weiterer Ablauf ab 18.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 21.55 Geheimnis Mensch Heimatplanet Erde Großbritannien 2014 22.40 Geheimnis Mensch Die Zukunft Großbritannien 2014 23.20 Das Geheimnis der Gene Woher wir kommen 0.05 Das Geheimnis der Gene Wohin wir gehen 0.50 Unsere geheimen Vorfahren - Der Fisch in uns 1.35 Unsere geheimen Vorfahren - Das Reptil in uns 2.20 Unsere geheimen Vorfahren - Der Affe in uns 3.00 Sex in der Steinzeit 3.45 Leschs Kosmos Fleischeslust - Genuss ohne Reue? Deutschland 2016 ( weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen ) Woche 52/16 Mittwoch, 28.12. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 ZDF-History Mielkes Menschenjäger - Kidnapper im Auftrag der Stasi 22.20 ZDF-History Die unglaublichsten Geschichten der DDR Deutschland 2012 23.05 ZDF-History Operation "Zersetzung" - Der geheime Terror der Stasi Deutschland 2013 23.45 Das Erbe der Nazis 1945-1989 Die DDR: Anspruch und Wirklichkeit Deutschland 2015 0.30 Die Geschichte der RAF Die Brandstifter - Die Gründung der RAF Deutschland 2014 1.15 Die Geschichte der RAF Die Jagd auf die "Baader-Meinhof-Bande" Deutschland 2014 2.00 Die Geschichte der RAF Der Knast, der Prozess und die Sympathisanten Deutschland 2014 2.45 Die Geschichte der RAF Der deutsche Herbst - das Jahr 1977 Deutschland 2014 3.30 Die Geschichte der RAF Die zweite Generation und die Stasi Deutschland 2014 ( weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen ) Woche 52/16 Donnerstag, 29.12. Bitte Beginnzeitkorrekture und Programmergänzung um 12.25 Uhr beachten: 6.25 Apokalypse Urzeit - Tödliche Strahlen 7.10 Apokalypse Urzeit - Die Hölle auf Erden 7.55 Apokalypse Urzeit - Das große Sterben 8.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.35 Apokalypse Urzeit - Langsames Ersticken 9.20 Apokalypse Urzeit - Ende der Dinosaurier 10.00 Apokalypse Urzeit - Tod aus der Luft 10.45 Apokalypse Urzeit - Feuer und Eis 11.25 Leschs Kosmos Drama im Verborgenen: Der Wandel der Meere Deutschland 2016 11.55 Leschs Kosmos Goldrausch in der Tiefsee Deutschland 2016 12.25 Leschs Kosmos Kampf um Sand: Der neue Goldrausch Deutschland 2015 12.55 Terra X Expedition Deutschland (1) Eine Zeitreise durch 500 Millionen Jahre Deutschland 2013 13.35 Terra X Expedition Deutschland (2) Eine Zeitreise durch 500 Millionen Jahre Deutschland 2013 14.20 Risiko Pol-Umkehr Versagt das Erdmagnetfeld? 15.05 Terra X Der Dino-Planet Kampf der Giganten 15.50 Terra X Der Dino-Planet T-Rex und seine Brüder 16.35 Apokalypse Urzeit - Tod aus der Luft ( weiterer Ablauf ab 17.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Die Entstehung der Erde Grand Canyon 23.10 Die Entstehung der Erde Death Valley 23.55 Die Entstehung der Erde Amerikas Eiszeit 0.40 Terra X Der Dino-Planet Kampf der Giganten 1.20 Terra X Der Dino-Planet T-Rex und seine Brüder 2.05 Apokalypse Urzeit - Ende der Dinosaurier 2.45 Terra X Der Dino-Planet Gefiederte Drachen 3.30 Risiko Pol-Umkehr Versagt das Erdmagnetfeld? 4.10 Terra X Expedition Deutschland (1) Eine Zeitreise durch 500 Millionen Jahre Deutschland 2013 4.55 Terra X Expedition Deutschland (2) Eine Zeitreise durch 500 Millionen Jahre Deutschland 2013 Woche 52/16 Freitag, 30.12. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.40 Die Entstehung der Erde Gold aus dem All 6.25 Die Entstehung der Erde Die Atacama-Wüste 7.10 Die Entstehung der Erde Grand Canyon ( weiterer Ablauf ab 7.58 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten: 13.15 Wohnungsmarkt am Limit - Wenn die Miete explodiert Deutschland 2015 "Schuften bis zum Schluss - Arme Rentner im reichen Deutschland" entfällt 14.00 Polizei im Einsatz - Brennpunkt Kölnberg Deutschland 2014 14.45 37° 22qm Deutschland Leben auf kleinstem Raum Deutschland 2016 15.15 Wie der letzte Penner? - Obdachlos in Deutschland 16.00 Wohlstand für alle? ( weiterer Ablauf ab 16.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.55 Mammon - Per Anhalter durch das Geldsystem Deutschland 2014 0.20 heute-show - Der Jahresrückblick Deutschland 2016 1.10 Der satirische Jahresrückblick 2016 1.40 Album 2016 - Bilder eines Jahres Deutschland 2016 2.35 ZDFzeit Wie korrupt ist Deutschland? Der große Check Deutschland 2016 3.20 Abzocke in Deutschland Kartelle auf Kosten der Kunden Deutschland 2015 4.05 Die Macht der Superreichen Das Wohlstands-Kartell Großbritannien 2015 4.50 Die Macht der Superreichen Von Milliardären und Minijobbern Großbritannien 2015

