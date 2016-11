Berliner Zeitung: Kommentar zur Verhaftung von IS-Unterstützern

Berlin (ots) - Innenminister Thomas de Maizière sagt immer mal wieder Sachen, die umstritten sind. Nicht so am Dienstag. Da sprach der CDU-Politiker angesichts der jüngsten Verhaftungen zu Recht von einem "wichtigen Erfolg" der Sicherheitsbehörden gegen die islamistische Szene. Polizei und Geheimdiensten gelingt es nicht nur in regelmäßigen Abständen, Terroranschläge zu verhindern - so im Fall des Syrers Dschaber al-Bakr, der sich in seiner Leipziger Gefängniszelle erhängte. Sie schlagen auch im Vorfeld zu. Dabei kommen den Sicherheitsbehörden neue Gesetze zugute, die neben Terrortaten nun Vorbereitungshandlungen unter Strafe stellen.

