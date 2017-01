POL-DN: Einbrüche in Langerwehe und Düren

Riegel vor - jeder Hinweis zählt! Bild-Infos Download

Langerwehe/Düren (ots) - Einbrecher sind weiterhin aktiv. Diesmal hatten sie es auf ein Einfamilienhaus in Geich und ein Mehrparteienhaus in Düren abgesehen.

Während der Abwesenheit der Bewohner eines Hauses in Langerwehe-Geich brachen zwischen Freitag, den 20.01.2017, und Montag, den 23.01.2017, bislang nicht bekannte Täter die Terrassentür eines Hauses in der Straße "Herrgarten" auf. Sie durchsuchten die Räume. Mit einer im Gebäude aufgefundene Sackkarre entwendeten sie unter anderem einen Tresor, Münzen und Bargeld. Ob verdächtige Geräusche, die eine Nachbarin am Samstag zwischen 19:15 und 19:30 Uhr vernahm, mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen, ist auch Gegenstand der Ermittlungen.

Der Mieter einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Zülpicher Straße in Düren kam am Montagnachmittag, kurz vor 14:30 Uhr, heim. Dort musste er feststellen, dass seine Wohnungseingangstür, die er am Vormittag verschlossen hatte, offen stand. Ein Dieb hatte die Tür gewaltsam geöffnet und die Zimmer durchwühlt. Was entwendet wurde, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht bekannt.

Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei in Düren unter der Notrufnummer 110 entgegen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell