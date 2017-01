POL-DN: Pkw-Diebstähle in Titz

Titz (ots) - Zwei Pkw der Marke BMW gerieten ins Visier von Dieben. Während in einem Fall der Diebstahl gelang, blieb er in einem anderen Fall im Versuch stecken.

Am Dienstagmorgen stellte ein Fahrzeugbesitzer auf der Jülicher Straße fest, dass sein Auto, ein silberfarbener 3er BMW, nicht mehr ansprang. In einem Fachbetrieb wurde schließlich festgestellt, dass versucht worden war, das Fahrzeug gewaltsam zu öffnen. Entsprechende Spuren fanden sich zwischen Schloss und Blech. Als Tatzeitraum kommt die Zeit zwischen Freitagabend und Dienstagmorgen in Betracht.

Zwischen Montagabend, 23:30 Uhr, und Dienstagmorgen, 09:30 Uhr, wurde ein weißer 3er BMW von der Marktstraße in Titz entwendet. Die Kennzeichen des Fahrzeugs wurden unweit des Tatortes aufgefunden. Es ist davon auszugehen, dass unmittelbar nach dem Diebstahl andere Kennzeichen angebracht worden waren. Der Pkw hatte einen Wert von circa 6500 Euro.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Beobachtungen in den Tatzeiträumen geben können, werden gebeten, sich mit der Leitstelle der Polizei in Düren unter der Telefonnummer 02421 949-6425 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell