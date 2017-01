POL-DN: Unerwünschte Gäste

Keine Angst vor der 110! Bild-Infos Download

Hürtgenwald/Düren (ots) - Drei Einbruchstatorte waren es, die der Polizei am Donnerstag gemeldet wurden. Betroffen waren die Ortslagen Kleinhau, Vossenack und Düren.

So hebelten bislang unbekannte Diebe zwischen 19:00 und 20:00 Uhr an einer Gartentür eines freistehenden Einfamilienhauses in der Kleinhauer Schäfergasse. Sie gelangten in die dahinter liegenden Räumlichkeiten und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Ob und was sie womöglich entwendeten, ist derzeit nicht bekannt. Die Straße "Emmerich" in Vossenack suchten Unbekannte am gleichen Tag auf. Zwischen 15:00 und 18:50 Uhr am Donnerstag gelangten sie von der Rückseite des Objekts an ein Kellerfenster. An diesem hebelten sie erfolglos herum, schlugen es sogar ein, betraten das Gebäudeinnere letztlich aber doch nicht. Ein abschließbarer Fenstergriff verhinderte hier wohl Schlimmeres. Bargeld wurde schließlich zur Beute bei einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Tivolistraße. Zwischen 16:00 Uhr am Donnerstagnachmittag und 20:30 Uhr am Abend nutzten Fremde ein auf Kipp stehendes Fenster aus und kletterten so in ein erstes Zimmer. Anschließend dursuchten sie die Wohnung nach verwertbarem Diebesgut. Auch hier steht nicht abschließend fest, was sie letztlich an sich genommen haben könnten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, sich unter dem Polizeiruf 110 zu melden.

