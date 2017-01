POL-NOM: Parkenden Pkw beschädigt

Uslar (ots) - USLAR (zi.)

Ein 83-jähriger Pkw-Fahrer streifte am 12.01.17, um 14:45 Uhr, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Wiesenstraße beim Einfahren in eine Parklücke einen neben ihm parkenden Pkw. An beiden Fahrezugen entstand geringer Sachschaden.

