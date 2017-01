POL-D: Rath - Seniorin bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Unfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots) - Rath - Seniorin bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Unfallaufnahmeteam im Einsatz

Donnerstag, 5. Januar 2017, 13.50 Uhr

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei Düsseldorf befuhr gestern gegen 13.50 Uhr ein 24-Jähriger mit seinem Lkw die Bochumer Straße aus Richtung Am Gatherhof kommend in Fahrtrichtung Münsterstraße. In Höhe der Einmündung Bochumer Straße/In den Diken bemerkte der Mann eine 83-jährige Fußgängerin zu spät, die die Fahrbahn mit ihrem Rollator auf einem Fußgängerüberweg überqueren wollte. Die Seniorin wurde von dem Lkw erfasst und zu Boden geschleudert. Hierbei wurde sie so schwer verletzt, dass sie stationär in einem Krankenhaus behandelt werden muss. Das Unfallaufnahmeteam sicherte die Spuren.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell