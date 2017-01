POL-DN: Einbrüche - einmal versucht und einmal vollendet

Riegel vor - jeder Hinweis zählt! Bild-Infos Download

Kreuzau/Aldenhoven (ots) - Zwei Einbruchstatorte nahm die Polizei am Mittwoch auf.

In der Kreuzstraße in Kreuzau kletterten Unbekannte zwischen Dienstag, 17:00 Uhr, und Mittwoch, 09:30 Uhr, zuerst auf ein Flachdach, um dann im Obergeschoss ein Fenster aufzuhebeln. Durch ein Fenster im Erdgeschoss wurde das Objekt wieder verlassen. Entwendet wurde nichts, wohl auch deshalb, weil das Haus zurzeit leer steht.

In der Dorfstraße in Freialdenhoven drangen Einbrecher am Mittwoch zwischen 17:30 Uhr und 20:30 Uhr in ein Einfamilienhaus aus ein, nachdem die Terrassentür aufgehebelt worden war. Gestohlen wurden hier unter anderem diverse Schmuckgegenstände.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei unter der Notrufnummer 110 zu jeder Zeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell