POL-DN: Erhebliche alkoholisiert zur Mittagszeit

Jülich (ots) - Bei einem LKW-Fahrer kamen am Donnerstag gegen 13:30 Uhr erhebliche Zweifel an der Fahrtüchtigkeit einer 63 Jahre alten Frau auf, die er mit unsicherem Gang aus einem an der Eleonorenstraße in Jülich gelegenen Verbrauchermarkt kommen sah. Er informierte die Polizei über seine Bedenken, als die Frau einen PKW bestieg und damit los fuhr.

Wie berechtigt diese Annahme war, zeigte sich nur wenige Minuten später, denn bereits nach etwa 300 Metern Fahrtstrecke konnte die Frau durch die alarmierte Polizeistreife kontrolliert werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab dabei einen Atemalkoholwert von 1,18 mg/l.

Aufgrund der deutlichen Alkoholisierung wurde nicht nur eine Anzeige gefertigt, sondern die Polizei veranlasste auch die Entnahme einer Blutprobe und stellte den Führerschein der Frau aus Jülich sicher.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell