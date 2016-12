POL-DN: Belohnung ausgesetzt nach Raub

Düren (ots) - Am Mittwoch, dem 14.12.2016, wurde gegen 21:30 Uhr ein Standbetreiber des Dürener Weihnachtsmarktes seiner Tageseinnahmen beraubt (siehe unsere Pressemeldung vom 15.12.2016). Nun hat der Geschädigte eine Belohnung in Höhe von 500 Euro ausgesetzt.

Der 70-Jährige hatte seinen Pkw am Kaiserplatz in der Nähe einer dortigen Eckkneipe abgestellt, damit er von seinem Stand auf dem Weihnachtsmarkt mit seinen Einnahmen nicht so weit gehen musste. Das Geld hatte er in einer schwarzen Ledertasche verstaut und auf dem Rücksitz abgelegt. Als er bereits auf dem Fahrersitz saß, wurde plötzlich die Fahrertür aufgerissen. Der Geschädigte bekam einen Faustschlag ins Gesicht. Eine zweite Person öffnete die hintere Tür und entnahm die Geldtasche. Beide liefen dann über die Wilhelmstraße in Richtung Schenkelstraße davon. Ein Zeuge, der den Vorfall beobachtet hatte, nahm noch die Verfolgung auf, verlor die Täter aber aus den Augen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos.

Der Beraubte beschrieb die beiden Täter als 18 bis 20 Jahre alt. Beide sollen etwa 180 cm groß und schlank sein. Während einer einen schwarzen Kapuzenpulli trug, hatte der andere einen grauen Kapuzenpullover an. Beide trugen schwarze Hosen und schwarze Schuhe. Sie hatten ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Nach Angaben eines Zeugen waren die beiden Täter aus Richtung der Straße Kaiserplatz in Richtung des Fahrzeugs gekommen.

Zeugen, die weitere Angaben zu den Flüchtigen machen können, werden gebeten, sich mit der Leitstelle der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-6425 in Verbindung zu setzen. Auf Hinweise, die zur beweissicheren Ermittlung von Tatverdächtigen führen, ist nun eine Belohnung in Höhe von 500 Euro ausgesetzt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell