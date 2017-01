POL-CUX: Versuchter Einbruch in Cuxhaven

Cuxhaven (ots) - Cuxhaven. Am gestrigen Dienstag (10.01.2017), in der Zeit von 18:30 Uhr bis 20:15 Uhr, versuchten bisher unbekannte Täter, die Tür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Hamburg-Amerika-Straße aufzubrechen, was jedoch nicht gelang. Ein Eindringen konnte somit nicht stattfinden. Zeugen, die in den letzten Tagen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die mit dem versuchten Einbruch im Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven (Tel.: 04721 / 5730) zu wenden.

Weitere Mitteilungen aus dem Inspektionsbereich liegen hier derzeit nicht vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell