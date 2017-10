FW-SL: Medieneinladung zur Einführung der FireCard

Musterkarte der FireCard Bild-Infos Download

Schleswig (ots) - Was Lange währt wird endlich gut. Die FireCard, eine Bonuskarte für unsere ehrenamtlichen Kameradinnen und Kameraden wird eingeführt. Zahlreiche Firmen aus dem gesamten Kreisgebiet unterstützen uns und gewähren unseren Mitgliedern verschiedene Vergünstigungen.

Am 12.10.2017 um 19 Uhr werden die Karten an die Amtswehrführer übergeben. Zu diesem Ereignis sind auch zahlreiche Partner in der Kreisfeuerwehrzentrale in der Sankt Jürgener Str. 61 in Schleswig anwesend.

Die Amtswehrführer werden dann gebeten, die Karten in die Wehren ihres Zuständigkeitsgebietes weiterzuleiten.

Wir freuen uns, wenn zahlreiche Medienvertreter an der Veranstaltung teilnehmen um darüber zu berichten. Durch die FireCard wollen wir das Ehrenamt fördern.

Die Medienvertreter werden gebeten, sich vorher bei Tim Oliver Böwes unter florian.boewes@kfv-slfl.de oder 0172/2716737 anzumelden. Ebenfalls beantwortet Tim Oliver Böwes Ihnen gerne auch weitere Fragen im Vorwege.

