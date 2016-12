POL-PPMZ: Mainz, Tierischen "Einbrecher" aufgespürt

Mainz (ots) - Gestern Nacht, 29.12.2016, 23:38 Uhr, meldete eine Anwohnerin aus der Jahnstraße in Gonsenheim per Notruf 110 verdächtige Geräusche am Haus und befürchtete einen aktuellen Einbruch. Die Polizei fuhr sofort mit mehreren Streifenwagen nach Gonsenheim und umstellte das Anwesen. Im Außenbereich konnten keinerlei Spuren festgestellt werden, die auf einen Einbruch hindeuten. Bei der weiteren Absuche entdeckten die Beamten auf dem Dach einen Marder, der über die Ziegeln lief und die verdächtigen Geräusche verursachte. Das Objekt wurde dennoch zur Sicherheit auch im Inneren mit einem Diensthund abgesucht, dann konnte die Polizei Entwarnung geben. Die Gonsenheimerin war beruhigt, der Marder durfte weiterziehen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell