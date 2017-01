POL-H: Nachtrag zur Pressemeldung vom 15.01.2017 Öffentlichkeitsfahndung! Laatzen-Mitte: Autoverkäufer entpuppen sich als Räuber Wer kann Hinweise zu dem Gesuchten geben?

Phantombild des Gesuchten Bild-Infos Download

Hannover (ots) - Mit Hilfe eines Phantombildes sucht die Polizei nach einem der beiden Männer, die an der Straße Am Wehrbusch einen 33 Jahre alten Mann und dessen 35-jährige Lebensgefährtin in einen Hinterhalt gelockt, überfallen und ausgeraubt haben.

Samstagabend, 14.01.2017, hatte das Paar ein Inserat über einen VW-Golf in einem Internetportal entdeckt und daraufhin Kontakt zu dem vermeintlichen Verkäufer aufgenommen. Noch am selben Abend fand ein Treffen auf einem Garagenhof an der Straße Am Wehrbusch statt. Dort angekommen, registrierten die Kaufinteressenten zwei Männer. Als der 33-Jährige ausgestiegen war, bedrohte einer der beiden zunächst ihn und anschießend die im Auto wartende Frau mit einer Schusswaffe und verlangte Geld. Als sich der 33 Jahre alte Mann zur Wehr setzte, schlugen und traten die Täter auf ihn ein, während seine Lebensgefährtin in ihrem Wagen die Flucht ergriff und in unmittelbarer Nähe Zeugen auf die Situation aufmerksam machte. In der Zwischenzeit ließen die beiden Räuber von dem verletzten Opfer ab und suchten das Weite. Kurze Zeit später stellte das leicht verletzte Opfer fest, dass die Täter offensichtlich sein iPhone geraubt hatten (wir haben berichtet).

Der Gesuchte (Täter mit der Schusswaffe) ist um die 20, zirka 1,80 Meter groß, schlank und hat einen dunklen Teint. Beim Überfall trug er einen Dreitagebart und eine dunkelgraue Wollmütze. Sein gleichaltriger Komplize ist etwas kräftiger und 1,70 bis 1,75 Meter groß. Er war an jenem Sonntag mit einer Jogginghose und einer hellen Jacke bekleidet und trug eine Wollmütze.

Hinweise - insbesondere zu dem jetzt mit Phantombild gesuchten Räuber - nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-5555 entgegen. /st, now

