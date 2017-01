POL-H: Zeugenaufruf! Laatzen-Mitte: Autoverkäufer entpuppen sich als Räuber

Hannover (ots) - Samstagabend (14.01.2017), gegen 20:50 Uhr, haben zwei bislang unbekannte Männer, die zuvor einen VW-Golf über ein Internetportal zum Verkauf angeboten haben, einen 33 Jahre alten Mann sowie dessen 35-jährige Lebensgefährtin - beide waren Interessenten für den Wagen - an der Straße Am Wehrbusch überfallen und sind mit einem Mobiltelefon geflüchtet.

Samstagabend hatte das Paar ein Inserat über den VW-Golf in einem Internetportal entdeckt und Kontakt zum vermeintlichen Verkäufer aufgenommen. In dem Gespräch verabredete man ein Treffen auf einem Garagenhof an der Straße Am Wehrbusch.

Nachdem die Interessenten dort angekommen waren, erkannten sie zwei Männer und der 33-Jährige stieg aus. In diesem Moment bedrohte einer der beiden Unbekannten zunächst ihn und anschließend die im Auto sitzende Frau mit einer Schusswaffe und forderte Geld.

Als sich das Opfer zur Wehr setzte, schlugen und traten die Täter auf ihn ein, während seine Lebensgefährtin in ihrem Wagen von Garagenhof flüchtete und in unmittelbarer Nähe mehrere Zeugen auf die Situation aufmerksam machte.

In der Zwischenzeit ließen die beiden Räuber von dem leicht verletzten 33-Jährigen ab und flüchteten zu Fuß in Richtung Leine-Center Laatzen. Kurze Zeit später stellte der Geschädigte fest, dass sie offenbar sein Handy geraubt hatten.

Beide Täter sind 20 bis 25 Jahre alt und trugen eine helle Wollmütze. Der Mann mit der Schusswaffe hat einen dunklen Teint, ist 1,75 bis 1,80 Meter groß und schlank. Er hatte einen kurzen Vollbart und war dunkel gekleidet. Sein Komplize hat eine helle Haut, ist etwas kräftiger und 1,70 bis 1,75 Meter groß. Er war mit einer Jogginghose und einer hellen Jacke bekleidet.

Hinweise zur Tat oder zu den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Süd unter der Telefonnummer 0511 109-3620 entgegen./ schie

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell