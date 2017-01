POL-H: Unbekannte setzen Müllcontainer in Brand - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots) - Samstagmorgen, 21.01.2017, haben bislang unbekannte Täter mehrere Container im hannoverschen Stadtteil Groß-Buchholz angezündet und dadurch acht Behälter komplett zerstört sowie vier beschädigt.

Ein 53 Jahre alter Mitarbeiter eines benachbarten Altenheims alarmierte gegen 02:15 Uhr die Rettungskräfte, nachdem er einen Feuerschein an einem vor einer Postfiliale (Läuferweg) abgestellten Müllcontainer bemerkt hatte. Der Behälter brannte vollständig aus. Während der Löscharbeiten der Feuerwehr wurden weitere Containerbrände an der Käthe-Steinitz-Straße gemeldet. Dort standen in einer Wertstoffinsel insgesamt elf Container in Flammen, wovon sieben komplett zerstört wurden. In beiden Fällen hat die Polizei Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung durch Feuer eingeleitet.

Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, Kontakt zum Polizeikommissariat Lahe unter der Rufnummer 0511 109-3317 aufzunehmen. /now, has

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell