POL-H: Feuer in Kleingartenkolonie

Hannover (ots) - Gestern Nachmittag, 18.01.2017, ist in einer Laube in einer Kleingartenkolonie am Richard-Partzsch-Weg (Davenstedt) ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus.

Bisherigen Ermittlungen zufolge hatte ein 83-jähriger Laubenbesitzer, gegen 13:00 Uhr, eine Rauchentwicklung an einer benachbarten Hütte am Richard-Partzsch-Weg bemerkt und daraufhin die Rettungskräfte alarmiert. Die Feuerwehr konnte die Flammen an dem Inventar innerhalb der Gartenlaube zügig löschen und ein weiteres Ausbreiten verhindern. Personen wurden bei dem Feuer nicht verletzt.

Beamte des Fachkommissariats für Brandermittlungen haben die Kolonie heute aufgesucht und einen technischen Defekt an der elektrischen Installation als Ursache festgestellt. Nach Schätzungen der Polizei ist ein Gesamtschaden - überwiegend durch Rauchgasniederschlag - in Höhe von 2 500 Euro entstanden. /has, now

