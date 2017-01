POL-H: Unfall am Maschsee - 80-Jähriger stirbt in Klinik

Hannover (ots) - Am Mittwoch, gegen 20:50 Uhr, ist ein 80-jähriger Audi-Fahrer am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer (Südstadt) vermutlich krankheitsbedingt in den Gegenverkehr geraten und mit einem Fiat kollidiert. Der Senior ist unter Reanimation in eine Klinik transportiert worden und dort wenig später verstorben.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge war der Fahrer des Audi A4 heute Abend am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer stadtauswärts unterwegs gewesen. In Höhe der Straße Altenbekener Damm kam er mit seinem Wagen offensichtlich völlig unvermittelt, und möglicherweise krankheitsbedingt, in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Fiat einer 46-Jährigen. Der 80 Jahre alte Mann kam unter Reanimationsmaßnahmen mit einem Krankenwagen in eine Klinik, wo er kurze Zeit später verstarb. Die bei dem Unfall leicht verletzte Fiat-Fahrerin wurde ebenfalls zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus transportiert. Das Rudolf-von-Bennigsen-Ufer war während der Unfallaufnahme, bis zirka 22:00 Uhr, voll gesperrt. /st

