POL-H: Fünf Verletzte bei Auseinandersetzung in Döhren

Hannover (ots) - Am späten Donnerstagabend, 05.01.2016, ist es an der Helmstedter Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen, bei der auch Messer im Spiel gewesen sind. Ersten Informationen zufolge gibt es zwei Schwer- und drei Leichtverletzte.

Nach bisherigen Erkenntnissen war eine bislang unbekannte Anzahl von Personen gegen 21:30 Uhr vor einem Mehrfamilienhaus an der Helmstedter Straße in Streit geraten, der dann offensichtlich eskalierte und bei dem auch Messer eingesetzt wurden. Insgesamt fünf Personen, darunter eine Frau, kamen mit Stichverletzungen zur medizinischen Versorgung in Krankenhäuser. Derzeit geht die Polizei von zwei schwer und drei leicht Verletzten aus. Darüber hinaus wurden zwei Tatverdächtige festgenommen. Weitere Details, insbesondere auch zu den Hintergründen, sind derzeit nicht bekannt, die Ermittlungen dauern an./st

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell