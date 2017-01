POL-FL: Gelting - Einbruch in Heimtiershop

Gelting (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen unbekannte Täter in den Heimtiershop in Gelting ein. Die Tat dürfte sich zwischen 18:00 und 08:00 Uhr ereignet haben.

Die Eingangstüren an der Straße Norderholm wurden mit Gewalt aufgebrochen, so dass ein Schaden in Höhe von ca. 10 000 EUR entstanden ist. Die Büroräume wurden durchwühlt.

Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Schleswig unter: 04621 - 840

