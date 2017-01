POL-FL: Husum - Einbruch in Freizeithaus vom Theodor-Schäfer-Bildungswerk- Kripo Husum ermittelt

Husum (ots) - Husum - Im Freizeithaus des TSBW in der Theodor-Schäfer-Straße haben sich in der Zeit von Dienstagabend, 20.00 Uhr, bis Mittwochmorgen, 07.00 Uhr, ungebetene Gäste aufgehalten. Der oder die Täter drangen in die Räumlichkeiten ein, indem sie ein Fenster gewaltsam aufhebelten. Aus den Büros, sowie dem Freizeit-, bzw. Spielbereich wurde Bargeld entwendet. Außerdem stahlen die Einbrecher einen CD-Player, eine Playstation, eine Sat-Anlage, einen Sky-Receiver, vier Handys, eine Funkanlage für Beamer, Computer Hardware (Monitor, Drucker und Scanner) sowie zwei Effektgeräte aus dem Regieraum im Obergeschoss. Die Räumlichkeiten werden von den Jugendlichen der Bildungsstätte, sowie von der Gemeinde genutzt. Die Kriminalpolizei in Husum bittet um Hinweise unter der Rufnummer 04841-8300.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell