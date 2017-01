POL-MFR: (160) Zwei Kleintransporter aus Autohaus entwendet - Zeugenaufruf

Ansbach (ots) - Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (26./27.01.2017) wurden von der Parkfläche eines Autohauses in Neuses bei Ansbach zwei Fiat Ducato entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

Kurz nach Mitternacht am Freitagmorgen entwendeten Unbekannte die beiden weißen Fahrzeuge vom Betriebsgelände in der Rothenburger Straße. Der Diebstahl wurde erst gestern Abend (30.01.17) bemerkt und bei der Polizei angezeigt. An den Fahrzeugen, die einen Gesamtwert von etwa 55.000 Euro haben, waren keine Kennzeichen angebracht. Auch die Fahrzeugschlüssel sind noch vorhanden.

Die Ansbacher Kriminalpolizei bittet eventuelle Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Rainer Seebauer/n

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell