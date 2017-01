POL-MFR: (77) Nachbarn auf offener Straße angegriffen - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - Am Morgen des 16.01.2017 griff ein 28-jähriger Mann seinen Nachbarn (34) in Ziegelstein auf offener Straße an. Das Opfer musste im Krankenhaus behandelt werden.

Der junge Mann schlug und trat kurz nach 06:15 Uhr im Karl-Jatho-Weg auf den Nachbarn ein. Der Angriff fand auf dem Gehweg vor dem Wohnhaus statt. Ein Zeuge wurde durch die Hilferufe des Geschädigten auf die Situation aufmerksam und verständigte die Polizei.

Der Tatverdächtige konnte von Beamten der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost festgenommen werden.

Das Opfer erlitt durch die Angriffe Verletzungen im Kopfbereich und wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Es konnte nach ambulanter Behandlung am selben Tag wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse ermittelt die Nürnberger Kriminalpolizei wegen eines Körperverletzungsdeliktes gegen den 28-jährigen Tatverdächtigen. Angesichts seines offensichtlich psychisch angeschlagenen Zustandes wurde er fachärztlicher Behandlung zugeführt.

Zeugenhinweise zum Tathergang nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112-3333 entgegen.

