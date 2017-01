POL-MFR: (67) Zeugenaufruf nach Einbruch in Bäckerei

Ansbach (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (13./14.01.17) brachen Unbekannte in eine Bäckereifiliale in der Nürnberger Straße ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum zwischen 20:00 Uhr und 05:00 Uhr am nächsten Morgen hebelten der oder die Einbrecher ein Fenster der Bäckerei auf und gelangten so in die Räume. Dort entwendeten sie einen Tresor und flüchteten unerkannt. Ob sich in dem Tresor Bargeld oder Wertsachen befanden, ist derzeit noch nicht bekannt.

Am aufgehebelten Fenster entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Die Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Rainer Seebauer/n

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell