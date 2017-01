POL-MFR: (56) Versuchter Einbruch, beschädigte Pkw und brennende Mülltonnen in der Innenstadt - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - In der vergangenen Nacht (12./13.01.2017) kam es in der Nürnberger Innenstadt zu einem Einbruchsversuch, mehreren beschädigten Fahrzeugen sowie zwei brennenden Mülltonnen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Um kurz nach 03:15 Uhr entdeckte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte zunächst eine brennende Mülltonne in der Brunnengasse. Da es den Polizeibeamten nicht gelang, den Brand selbst zu löschen, verständigten sie die Feuerwehr zum Ablöschen der Flammen. Noch während des Einsatzes in der Brunnengasse wurde der Polizei in der Dr.-Kurt-Schumacher-Straße, Ecke Färberstraße, eine weitere brennende Mülltonne gemeldet. Auch dieser Müllbehälter musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro.

Insgesamt musste festgestellt werden, dass sich in der vergangenen Nacht in der Brunnengasse zwischen 20:00 Uhr (12.01.) und 06:40 Uhr (13.01.) zudem ein versuchter Einbruch ereignete und an insgesamt sechs geparkten Fahrzeugen die Außenspiegel beschädigt wurden. An der Imbissbude entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Die entstandenen Beschädigungen an den Fahrzeugen dürften sich auf mehrere hundert Euro summieren.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen versuchten Einbruchs und Sachbeschädigung aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise auf verdächtige Wahrnehmungen im Bereich rund um die Tatorte in der Brunnengasse sowie der Dr.-Kurt-Schumacher-Straße nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112-3333 entgegen.

Michael Konrad

