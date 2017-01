POL-MFR: (53) Jugendliche Automatenaufbrecher

Nürnberg (ots) - Drei Jugendliche versuchten am 12.01.2017 in Nürnberg-Gostenhof, einen Kaugummiautomaten aufzubrechen. Beamte der PI Nürnberg-West nahmen das Trio noch in Tatortnähe fest.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte die Jungs gegen 12:30 Uhr in der Denisstraße beobachtet, als sie sich an einem Kaugummiautomaten zu schaffen machten. Unverzüglich wählte der Zeuge die Notrufnummer 110.

Als Streifen der PI Nürnberg-West eintrafen, ergriffen die mutmaßlichen Täter im Alter von 14 und 15 Jahren zunächst die Flucht. Die Beamten jedoch waren schneller und nahmen sie nach kurzer Strecke fest und verbrachten sie zur Dienststelle.

Nach vorläufigem Abschluss der Amtsbehandlung übernahm das Fachkommissariat der Kripo Nürnberg die weitere Sachbearbeitung. Wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Jugendlichen übergab man den Erziehungsberechtigten.

Bert Rauenbusch/n

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell