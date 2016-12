POL-PDLU: Maxdorf: Nach Unfall weitergefahren

Stadt Frankenthal/ Rhein-Pfalz-Kreis (ots) - Nachdem er den linken Außenspiegel an einem PKW VW Golf am gestrigen Dienstag gegen 16:00 Uhr in der Maxdorfer Hauptstraße beim Vorbeifahren beschädigt hatte entfernte sich der 89 jährige Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Eine aufmerksame Zeugin hatte den Unfall beobachtet und informierte die 71 jährige Geschädigte aus Maxdorf. Der Flüchtige konnte hierdurch ermittelt werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Die Schadenshöhe wird auf ca. EUR 100,- geschätzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell