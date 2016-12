POL-MFR: (2322) Mutmaßlicher Handtaschenräuber ermittelt

Nürnberg (ots) - Wie mit Meldung 2299 vom 22.12.2016 berichtet, versuchte ein damals unbekannter Jugendlicher, eine Seniorin im Nürnberger Stadtteil St. Leonhard zu berauben. Nun gelang es der Kripo Nürnberg, einen dringend Tatverdächtigen zu ermitteln.

Die 80-Jährige war gegen 16:00 Uhr zu Fuß auf dem Heimweg von einem Einkaufszentrum in der Schwabacher Straße. In der Kreutzerstraße trat ihr ein Jugendlicher entgegen und forderte die Herausgabe ihrer Handtasche. Dabei richtete er eine Waffe auf die Seniorin. Das Opfer erschrak, blieb jedoch standhaft und sprach den Täter resolut auf sein "unmögliches Verhalten" an. Daraufhin ließ dieser von seinem Vorhaben ab und setzte seinen Weg stadtauswärts fort.

Die eingeleiteten Ermittlungen des Nürnberger Fachkommissariats für Raubdelikte führten nun auf die Spur eines 14-Jährigen. Bei seiner Vernehmung räumte er den Sachverhalt größtenteils ein. Zudem soll er nach bisher vorliegenden Erkenntnissen eine ähnlich gelagerte Straftat begangen haben. Diesbezüglich dauern die Ermittlungen aber noch an.

Gegen ihn wird wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung und der Bedrohung ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Bert Rauenbusch/n

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell