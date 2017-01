POL-WL: +++Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht+++

Neu Wulmstorf (ots) -

-Neu Wulmstorf- Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am 28.01.2017 in der Zeit zwischen 20:35 Uhr und 20:40 Uhr ereignete sich in der Bahnhofstraße, Höhe Haus Nr. 69 c, ein Verkehrsunfall. Ein silberner Pkw, der aus Richtung Bahnhof kam streifte beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten PKW Mercedes und beschädigte diesen nicht unerheblich. Der Schaden am Pkw wird auf 8000 Euro geschätzt. Das Verursacherfahrzeug setzte seine Fahrt ohne Anzuhalten in Richtung B 73 fort. Die Polizei Neu Wulmstorf ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallwagen oder dessen Fahrer machen können, sich unter der Tel.-Nr.: 040/70013860 zu melden.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Pkw an der vorderen rechten Ecke Beschädigungen aufweist.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell