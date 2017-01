POL-PDLD: Unfallbilanz am Dienstag

Landau und Annweiler (ots) - 10. Dezember 2017 Der Wintereinbruch mit starkem Schneefall beeinflusste auch das Unfallgeschehen im Bereich der Polizeiinspektion Landau und der Polizeiwache Annweiler. Der erste Unfall wurde kurz nach 5 Uhr in Annweiler-Bindersbach gemeldet, als eine 39 jährige Frau in ihrem Ford Focus in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam und ein Grundstückszaun durchbrach und anschließend auf einem 3 Meter tieferen Grundstück zum Stehen kam. An ihrem Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Die Fahrerin blieb unverletzt. Weniger Glück hatte eine halbe Stunde später eine 22 jährige Fahrerin auf der Strecke zwischen Eußerthal und Albersweiler. Die junge Frau kam mit ihrem Opel Corsa auf spiegelglatter Fahrbahn von der Straße ab, rutschte in den Straßengraben und blieb auf der Seite liegen. Dabei verletzte sich die Frau leicht. Ihr Auto musste abgeschleppt werden. Dies blieb unter den insgesamt 15 aufgenommenen Unfällen der einzige mit Personenschaden. Bei den Unfällen entstand ein Gesamtschaden von rund 30.000 Euro. In allen Fällen war die unangepasste Geschwindigkeit ursächlich für die Blechschäden. Die Polizei sucht einen Opel -Corsa-Fahrer, Farbe schwarz oder blau, der gegen 10 Uhr in Herxheim in der Oberen Hauptstraße wegen den Straßenverhältnissen von der Fahrbahn abkam und gegen einen Pfosten und ein Verkehrsschild fuhr. Es entstand ein Fremdschaden von 500 Euro. Obwohl der Fahrer von einem Bürger, der gerade den Gehweg von den Schneemassen räumte, auf den Unfall aufmerksam gemacht wurde, entfernte sich der Verursacher. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06341-2870 entgegen.

