POL-NOM: Feuer in einem Pferdeunterstand

Uslar (ots) - BODENFELDE-WAHMBECK (js) Am Montag, dem 23.01.17, gegen 18.20 Uhr, kam es in der Langen Dorfstraße in Wahmbeck zu einem Feuer an einem Unterstand für Pferde, der an einer Scheune angebaut ist. Durch Zufall wurde durch den Pächter der Scheune das Feuer entdeckt und gelöscht. Die Polizei muss nach derzeitigem Ermittlungsstand von Brandstiftung ausgehen. Die Ermittlungen dauern an Der Schaden beläuft sich auf ca. 100 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell